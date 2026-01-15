BOJ’un olası faiz artışı için takvim netleşiyor

6–13 Ocak döneminde, erken seçim kararının açıklanmasından önce yapılan ankete katılan analistlerin büyük bölümü, BOJ'un aralık ayında gerçekleştirdiği 25 baz puanlık faiz artışının ekonomi üzerindeki sonuçlarını gözlemlemeden yeni bir adım atmak istemeyeceği görüşünde birleşti. Bununla birlikte, yenin değer kaybının ithalat yoluyla maliyet baskılarını artırması halinde Banka'nın faiz artışını öne çekebileceği de vurgulanıyor.

BOJ, aralık ayındaki faiz artışıyla, bir önceki artışın yapıldığı Ocak 2025'ten sonra yaklaşık 11 aylık bir ara vermişti. Son ankete katılan 67 ekonomistten yalnızca ikisi, Banka'nın ocak ya da mart toplantılarında yeni bir faiz artışına gideceğini öngörürken; çoğunluk bu toplantılarda faizin değişmeden kalmasını bekliyor.

Öte yandan katılımcıların yüzde 76'sı (66 ekonomistten 50'si), politika faizinin eylül ayı sonuna kadar en az yüzde 1 seviyesine çıkacağını tahmin ediyor. Bu beklenti, bir önceki ankette yüzde 69 düzeyindeydi. Ayrıca iki analist, faizin yüzde 1,25'e kadar yükselebileceği görüşünü dile getiriyor.

Mizuho Securities'in kıdemli piyasa ekonomisti Yusuke Matsuo, politika faizinin 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının, parasal sıkılaşmanın etkilerinin daha temkinli biçimde değerlendirilmesini zorunlu kıldığını belirtti. Matsuo'ya göre, Ekonomik Görünüm Raporu'nun yayımlanacağı temmuz toplantısı, yeni bir faiz artışı için daha güçlü bir aday konumunda.

Faiz artışının zamanlamasına dair ay belirten 37 ekonomistin yüzde 43'ü temmuz ayını işaret ederken, yüzde 27'si haziranı tercih etti. Nisan, ekim ve "Ocak 2027 veya sonrası" seçenekleri ise yüzde 8'er oranında dile getirildi.

Sumitomo Mitsui Trust Bank kıdemli ekonomisti Junki Iwahashi de, son faiz artışının reel ekonomi üzerindeki etkilerinin verilerle netleşmesinin yaklaşık altı ay alabileceğini belirterek, bir sonraki artışın yaz aylarında gelmesini beklediğini ifade etti.