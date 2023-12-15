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BOJ'un para politikasını Ocak ayında sonlandırması bekleniyor

Japonya'da yapılan ankete katılan ekonomistlerin beşte birinden fazlası, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) ultra gevşek para politikasını sona erdirmeye Ocak ayında başlamasını bekliyor.

Oluşturma Tarihi 15 Aralık 2023 09:12

Son Güncelleme Tarihi 15 Aralık 2023 09:12

Reuters anketine katılan ekonomistlerin beşte birinden fazlası, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) ultra gevşek para politikasını sona erdirmeye Ocak ayında başlamasını bekliyor.

Ekonomistlerin hiçbiri gelecek haftaki toplantıda değişiklik öngörmezken, 28 ekonomistin altısı ya da %21'i BOJ'un Ocak ayında mevcut parasal koşulları ortadan kaldırmaya başlayacağını söyledi.

8-14 Aralık tarihleri arasında yapılan ankete göre, ekonomistlerin %80'inden fazlası Japon Merkez Bankası'nın destekleyici para rejiminin önemli bir ayağı olan negatif faiz oranlarını gelecek yılın sonuna kadar terk etmesini bekliyor.

Daiwa Securities, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley, Nomura Securities ve T&D Asset Management olmak üzere 28 şirketten dördü ya da %14'ü BOJ'un 22-23 Ocak toplantısında negatif faiz politikasına son vereceğini söyledi.

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley, JP Morgan ve ZKB, BOJ'un Ocak ayında getiri eğrisi kontrolü (YCC) politikasından vazgeçeceğini öngördü. Daiwa Securities, BOJ'un YCC'yi tekrar değiştireceğini, uzun vadeli faiz oranı kılavuz hedefini yükselteceğini ve uzun vadeli faiz oranlarında keskin bir artıştan kaçınmak için politikanın çerçevesini koruyacağını öngördü.

44 ekonomistin 10'u ğelecek yılın Ocak-Mart çeyreğinde mevduat faizinin %0,00 ile %0,10 arasında olacağını öngördü.

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