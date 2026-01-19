Borsa günün ilk yarısında yükseldi

CANLI BORSA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,68 değer kazanarak 12.754,50 puana çıktı.

Oluşturma Tarihi 19 Ocak 2026 13:19

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 85,98 puan ve yüzde 0,68 artışla 12.754,50 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 96,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,73, holding endeksi ise yüzde 0,63 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 3,71 ile madencilik, en fazla düşen ise yüzde 2,18 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin Grönland'ı alma girişimine karşı çıktıkları gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından artan ticari ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle negatif bir seyir izliyor.

Yurt içinde ise BIST 100 endeksi, küresel piyasalardan pozitif ayrışarak günün ilk yarısında 12.837,92 puanı görerek rekor tazeledi.

Bununla birlikte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının açıkladığı verilere göre Konut Fiyat Endeksi (KFE), aralıkta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 29 arttı.

Analistler, günün geri kalanında veri gündeminin sakin olduğunu ancak siyasi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının yakından takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.900 ve 13.000 puanın direnç, 12.600 ve 12.500 puanın ise destek konumunda olduğunu söyledi.

