CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,60 değer kazanarak 14.532,86 puana çıktı. En güçlü yükseliş madencilik sektöründe görülürken, turizm hisseleri değer kaybetti.

AA

Oluşturma Tarihi 16 Haziran 2026 13:27

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yükseliş eğilimini korudu.

BIST 100 ENDEKSİ 14 BİN 500 PUANIN ÜZERİNDE

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 86,44 puan artarak 14.532,86 puana yükseldi. Böylece günlük yükseliş yüzde 0,60 olarak gerçekleşti.

Toplam işlem hacmi 89,6 milyar lira olurken, bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi ise yüzde 0,28 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,59 ile madencilik olurken, en çok gerileyen sektör yüzde 1,05 ile turizm olarak kayıtlara geçti.

KÜRESEL PİYASALARDA TEMKİNLİ SEYİR SÜRÜYOR

Küresel piyasalarda ise ABD ile İran arasında varıldığı açıklanan anlaşmaya ilişkin ayrıntıların henüz netleşmemesi nedeniyle karışık bir görünüm hakim.

Öte yandan, Hürmüz Boğazı'nda transit geçişlerin yeniden başlamasına yönelik güven ortamının oluşmasının haftalar sürebileceğine ilişkin beklentiler de yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de açıklanacak konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin piyasaların odağında olacağını belirtiyor.

ANALİSTLERDEN TEKNİK SEVİYE DEĞERLENDİRMESİ

Teknik açıdan değerlendirildiğinde, analistler BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puan seviyelerini direnç, 14.400 ve 14.300 puan seviyelerini ise destek olarak izliyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 15 Haziran 2026 09:34
Piyasalarda diplomatik anlaşma coşkusu: Borsalar yükseldi, petrol geriledi Piyasalarda diplomatik anlaşma coşkusu: Borsalar yükseldi, petrol geriledi 15 Haziran 2026 09:19
BOJ’dan 1995’ten bu yana en sert faiz artışı beklentisi: Japonya’da para politikası sıkılaşıyor BOJ’dan 1995’ten bu yana en sert faiz artışı beklentisi: Japonya’da para politikası sıkılaşıyor 15 Haziran 2026 07:40
AB’den çiftçilere 1,5 milyar avroluk gübre desteği AB’den çiftçilere 1,5 milyar avroluk gübre desteği 12 Haziran 2026 13:48
ABD enflasyon verileri Fed’i baskılıyor: Faiz kararında yeni sıkılaşma sinyali ABD enflasyon verileri Fed’i baskılıyor: Faiz kararında yeni sıkılaşma sinyali 12 Haziran 2026 13:30
ABD enflasyonu ve iş piyasası Fed’i zorluyor: Warsh’un ilk toplantı mesajları kritik! ABD enflasyonu ve iş piyasası Fed'i zorluyor: Warsh'un ilk toplantı mesajları kritik! 12 Haziran 2026 11:18
İngiltere ekonomisi nisanda daraldı İngiltere ekonomisi nisanda daraldı 12 Haziran 2026 11:14
Borsa İstanbul 14 bin puana dayandı Borsa İstanbul 14 bin puana dayandı 12 Haziran 2026 10:13
Asya borsalarında yükseliş! Barış umutları ve küresel ralli piyasaları hareketlendirdi Asya borsalarında yükseliş! Barış umutları ve küresel ralli piyasaları hareketlendirdi 12 Haziran 2026 09:57
Finans devinden kritik uyarı: Kriz öncesini hatırlatan riskli eğilimler yeniden gündemde Finans devinden kritik uyarı: Kriz öncesini hatırlatan riskli eğilimler yeniden gündemde 12 Haziran 2026 09:48
Trump’ın İran mesajı piyasaları rahatlattı: Hisse senetleri yükseldi, petrol geriledi Trump’ın İran mesajı piyasaları rahatlattı: Hisse senetleri yükseldi, petrol geriledi 12 Haziran 2026 08:54
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 11 Haziran 2026 16:51
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.544,3800 Değişim 93,05 Son veri saati:
Düşük 14459,35 Yüksek 14552,4
Açılış
14.546,8300 Değişim 93,05 Son veri saati:
Düşük 14459,35 Yüksek 14552,4
Açılış
46,3014 Değişim 0,0995 Son veri saati:
Düşük 46,2335 Yüksek 46,333
Açılış
53,8018 Değişim 0,1772 Son veri saati:
Düşük 53,6324 Yüksek 53,8096
Açılış
6.468,0920 Değişim 68,065 Son veri saati:
Düşük 6405,233 Yüksek 6473,298
Açılış
104,9094 Değişim 2,4061 Son veri saati:
Düşük 102,8485 Yüksek 105,2546
Açılış
BİST En Aktif Hisseler