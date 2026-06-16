Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yükseliş eğilimini korudu.

BIST 100 ENDEKSİ 14 BİN 500 PUANIN ÜZERİNDE

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 86,44 puan artarak 14.532,86 puana yükseldi. Böylece günlük yükseliş yüzde 0,60 olarak gerçekleşti.

Toplam işlem hacmi 89,6 milyar lira olurken, bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi ise yüzde 0,28 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,59 ile madencilik olurken, en çok gerileyen sektör yüzde 1,05 ile turizm olarak kayıtlara geçti.

KÜRESEL PİYASALARDA TEMKİNLİ SEYİR SÜRÜYOR

Küresel piyasalarda ise ABD ile İran arasında varıldığı açıklanan anlaşmaya ilişkin ayrıntıların henüz netleşmemesi nedeniyle karışık bir görünüm hakim.

Öte yandan, Hürmüz Boğazı'nda transit geçişlerin yeniden başlamasına yönelik güven ortamının oluşmasının haftalar sürebileceğine ilişkin beklentiler de yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de açıklanacak konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin piyasaların odağında olacağını belirtiyor.

ANALİSTLERDEN TEKNİK SEVİYE DEĞERLENDİRMESİ

Teknik açıdan değerlendirildiğinde, analistler BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puan seviyelerini direnç, 14.400 ve 14.300 puan seviyelerini ise destek olarak izliyor.