BP'den Castrol hamlesi

Enerji şirketi bp, Castrol'deki yüzde 65'lik hissesini ABD'li Stonepeak'e satıyor

AA

Oluşturma Tarihi 24 Aralık 2025 11:59

Son Güncelleme Tarihi 24 Aralık 2025 12:00

Enerji şirketi bp, Castrol'deki yüzde 65'lik hissesini 10,1 milyar dolar işletme değeri üzerinden ABD'li Stonepeak'e satmak üzere anlaşmaya vardı.

Şirketin açıklamasına göre, Castrol'e yönelik kapsamlı stratejik incelemenin ardından bp, bu şirketteki yüzde 65'lik ortaklık payını satma kararı aldı.

Bu kapsamda, bp söz konusu hisseleri 10,1 milyar dolar işletme değeri üzerinden New York merkezli yatırım şirketi Stonepeak'e satmak için anlaştı. İşlemin bp'ye yaklaşık 6 milyar dolar net gelir sağlaması bekleniyor.

Castrol'deki hisselerin satışı bp'nin yeniden yapılanma stratejisinin bir parçası ve bilançoyu önemli ölçüde güçlendirecek bir adım olarak nitelendiriliyor.

