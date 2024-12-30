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Brent petrolün varil fiyatı 73,78 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,78 dolardan işlem görüyor. ABD dolar endeksinin geçen haftaya göre düşüş kaydetmesi de fiyatların yükselişini destekliyor.

Oluşturma Tarihi 30 Aralık 2024 10:11

Brent petrol, 73,88 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,40 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,5 artarak 73,78 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,47 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın görevi devralmasıyla başlayacak yeni döneme ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yükselişe geçti.

Özellikle ABD'de enflasyonla mücadelenin gelecek yıl Trump'ın izleyeceği politikalarla nasıl devam edeceği yatırımcıları tedirgin etmeye devam ederken, ABD Merkez Bankasının (Fed) senenin büyük bölümünde 1 faiz indirimi ve 2025 sonunda ikinci faiz indirimini yapabileceğine yönelik beklentiler piyasalar üzerinde etkili oluyor.

ABD'de faizlerin düşmesinin, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde ekonomik hareketliliği artırarak petrol talebini besleyeceği düşünülüyor.

Ayrıca, ABD dolar endeksinin geçen haftaya göre düşüş kaydetmesi de fiyatların yükselişini destekliyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen ABD dolar endeksi cuma günkü açılışa göre yüzde 0,03 düşüşle 107,96 oldu. Zayıf doların, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor.

Bunun yanı sıra, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev'in Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun uyguladığı üretim kısıntısı anlaşmasının küresel petrol sektöründe istikrar sağladığına yönelik açıklamalar da fiyat artışlarını destekledi.

Dmitriyev, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, Rus bütçesinin OPEC+ grubunun uyguladığı üretim kısıntısı anlaşmasından yaklaşık 397 milyar dolar ek gelir elde ettiğini ifade ederek, OPEC+ nezdinde yürütülen üretim kısıntısı anlaşmasının küresel petrol sektöründe istikrar sağladığını kaydetti.

Grubun uyguladığı kesintilerin devam edeceğine işaret eden açıklamalar, piyasa oyuncularının arz endişelerini besleyerek fiyatları yukarı yönlü destekledi.

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle 2016'da OPEC ve Rusya'nın başını çektiği bazı petrol üreticisi ülkeler arasında ortaklık anlaşması imzalanmıştı. OPEC+ grubu, son olarak 5 Aralık'ta aldığı kararla günlük 2 milyon varillik üretim kesintisini 2026 sonuna kadar uzatma kararı almıştı.

Brent petrolde teknik olarak 74,35 doların direnç, 71,10 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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