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Brezilya, Trump'ın gümrük vergisine aynı karşılığı verecek

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın Brezilya ürünlerine yüksek gümrük vergisi uygulaması durumunda, aynı şekilde karşılık vereceklerini belirtti.

Oluşturma Tarihi 31 Ocak 2025 16:09

Son Güncelleme Tarihi 31 Ocak 2025 16:10

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın Brezilya ürünlerine yüksek gümrük vergisi uygulayacağına yönelik söylemlerine cevap verdi.

Lula da Silva, başkent Brasilia'da düzenlenen basın toplantısında, Trump'ın Brezilya ürünlerine yüksek gümrük vergisi uygulayacağını ilişkin açıklamalarını değerlendirdi. Devlet Başkanı Lula da Silva, "Çok basit. Eğer o Brezilya ürünlerine vergi koyarsa, Brezilya'da ABD'den ihraç edilen ürünlere vergi koyarak karşılık verecektir." dedi.

Brezilya'nın ABD ile ikili ilişkilerinin karşılıklı saygıya dayalı olmasını istediğini belirten Lula da Silva, Çin'den sonra Brezilya'nın en büyük ikinci ticaret ortağı olan ABD ile bağları geliştirme niyetini dile getirdi. Trump'ın Grönland ve Panama Kanalı'na ilişkin sözlerine değinen Lula da Silva, ABD Başkanının, diğer ülkelerin egemenliğine saygı duyması gerektiğini vurgulayarak, "Ben ABD'ye saygı duymak istiyorum, Trump da Brezilya'ya saygı duysun. Hepsi bu kadar." şeklinde konuştu.

Demokrasiye yönelik küresel tehditlere de dikkati çeken Lula da Silva, "Benim için demokrasi şu anda insanlık için en önemli şey. Ya demokrasiyi işler halde tutacağız ya da Hitler ve faşizmden daha otoriter devletlere sahip olacağız." ifadelerini kullandı. Trump, 28 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Amerika'ya zarar verenlere yüksek tarife uygulayacağını" belirterek, bunların arasında Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerin yer aldığını kaydetmişti.

- Trump'ın Grönland ve Panama Kanalı'na yönelik ilgisi

Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD'nin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

20 Ocak'taki yemin töreniyle göreve başlamasından bu yana Ada'ya yönelik ilgisini zaman zaman gündeme getiren Trump, Grönland'da yaşayan yaklaşık 57 bin vatandaşın hepsinin ABD'ye katılmaya istekli olduğunu iddia etmişti.

Trump, sık sık gündeme getirdiği "Panama Kanalı'nı geri alma" konusunda da "Çin Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e vermedik, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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