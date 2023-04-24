Almanya Merkez Bankası (Bundesbank)'ın ekonomiye yönelik nisan ayı raporu yayımlandı.

Raporda, sanayi üretimindeki toparlanmayla birlikte Alman ekonomisinin ilk çeyrekte büyümesinin muhtemel olduğu belirtilerek, "Alman ekonomisi, 2023'ün ilk çeyreğinde bir ay önceki beklentiden daha iyi performans gösterdi." denildi. Böylece Alman ekonomisi, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade edilen teknik resesyona girmemiş olacak.

Bundesbank raporunda, ülkede işsizliğin gelecek ay biraz düşmesinin muhtemel olduğu, yüksek istihdamın da özel tüketimi desteklemeye devam edeceği kaydedildi.

Bundesbank, yılın başında sürekli yüksek enflasyonun özel tüketim ve hizmet sağlayıcılar üzerinde baskı oluşturduğunu vurguladı.

ALMAN HÜKÜMETİ, EKONOMİDE BU YIL YÜZDE 0,2 BÜYÜME BEKLİYOR

Öte yandan, Almanya'nın önde gelen ekonomi enstitüleri, enflasyonun kademeli olarak düşmesi nedeniyle ülkede artık bir resesyon beklemiyor. Enstitüler, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 0,3 büyümesini öngörüyor.

Alman hükümeti de ülke ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde enerji fiyatlarındaki düşüşle resesyondan kıl payı kurtulması ve ılımlı bir büyüme kaydetmesini bekliyor. Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yüzde 0,2 büyüme olacağını tahmin ediyor.

Alman ekonomisi, 2022'nin son çeyreğinde, enerji krizi ve rekor enflasyonun etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 küçülmüştü.

Ülke ekonomisi, Kovid-19 salgını sürecinde ortaya çıkan dar boğazlar hafiflese de faizlerin yükselmesi, ekonomiye güvenin azalması ve alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ortamında tüketicilerin satın alma gücünün düşmesi sonucu talepte yaşanan durgunluktan olumsuz etkileniyor.

Almanya, 10 yıllık iyi bir ekonomik büyümeden sonra Kovid-19 salgınının ilk yılı olan 2020'de 2009'dan sonra ilk kez resesyona girmişti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 28 Nisan'da, yılın birinci çeyreğine ilişkin öncü GSYH verilerini açıklayacak.