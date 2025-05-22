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Bundesbank Başkanı Nagel: ABD ile çözüme doğru ilerleme var

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, ABD ile çözüme doğru ilerlemenin olduğunu ancak aşılması gereken engellerin bulunduğunu açıkladı.

Oluşturma Tarihi 22 Mayıs 2025 09:12

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, ABD ile tarife anlaşmazlığı konusunda bir çözüme doğru ilerleme kaydedildiğini ancak aşılması gereken daha fazla engel olduğunu söyledi.

ARD'ye konuşan Nagel, ABD'nin Avrupa'nın bakış açısını daha iyi anladığını ve her iki tarafın da ticari çatışmaların kazananı olmadığını kabul ettiğini belirtti.

G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısı için Kanada'da bulunan Nagel, "G7'de edindiğim izlenim, belirli konularda birbirimize yaklaşmaya, birbirimizi daha iyi anlamaya başladığımız yönünde, ancak hala aşılması gereken bazı engeller var. Dolayısıyla daha yapılacak çok iş var. Ayrıca ABD tarafının artık bazı şeyleri daha iyi anladığına inanıyorum ve belki de birkaç gün öncesine göre kendime biraz daha fazla güveniyorum" diye konuştu.

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