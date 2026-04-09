Capital Economics açıkladı: Almanya üretimi kırılgan ama büyük düşüş beklenmiyor

Capital Economics ekonomisti Andrew Kenningham, Almanya’nın imalat sektörünün kırılgan görünmesine rağmen bu yıl ciddi bir daralma yaşanmasının beklenmediğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 09 Nisan 2026 11:02

Şubat ayında imalat üretimi %0,3 geriledi. Ocak ayı verisinin yukarı yönlü revize edilmesiyle birlikte son üç aylık dönemde üretimde yalnızca hafif bir düşüş gözlendi.

Kenningham, inşaat sektöründeki daralma ile bilgisayar, elektronik ve ilaç üretimindeki azalışın üretimi düşüren ana faktörler olduğunu belirtti. Ancak enerji krizinin etkisinin 2022'deki kadar sert olmadığını vurguladı.

"Enerji fiyatları 2022'deki gibi yükselmedi, faizlerin dramatik artışı olası değil ve enerji yoğun üretimdeki düşük karlılık nedeniyle kayıplar zaten gerçekleşti. Bu koşullar, büyük çaplı bir daralmayı sınırlıyor" diye ekledi.

İlginizi Çekebilir
AB Komisyonu: Ateşkes enerji fiyatlarını kısa sürede düşürmeyecek AB Komisyonu: Ateşkes enerji fiyatlarını kısa sürede düşürmeyecek 08 Nisan 2026 16:46
Dünya Altın Konseyi’nden kritik rapor: Altında 13 yılın en zayıf performansı kaydedildi Dünya Altın Konseyi'nden kritik rapor: Altında 13 yılın en zayıf performansı kaydedildi 08 Nisan 2026 16:42
Trump’tan vergi hamlesi: İran’a silah satan ülkelere yüzde 50 gümrük tarifesi uygulanacak Trump'tan vergi hamlesi: İran'a silah satan ülkelere yüzde 50 gümrük tarifesi uygulanacak 08 Nisan 2026 15:11
ABD’de mortgage başvuruları gerilemeye devam ediyor: Refinansman talebinde düşüş! ABD’de mortgage başvuruları gerilemeye devam ediyor: Refinansman talebinde düşüş! 08 Nisan 2026 14:38
Fransa’dan akaryakıt fiyatlarına müdahale planı: Petrol düşerse pompa fiyatı da düşecek Fransa’dan akaryakıt fiyatlarına müdahale planı: Petrol düşerse pompa fiyatı da düşecek 08 Nisan 2026 14:35
Avro Bölgesi’nde perakende satışlar şubatta geriledi Avro Bölgesi'nde perakende satışlar şubatta geriledi 08 Nisan 2026 14:29
Euro Bölgesi üretici fiyatlarında düşüş! Enerji fiyatları geriledi Euro Bölgesi üretici fiyatlarında düşüş! Enerji fiyatları geriledi 08 Nisan 2026 12:21
AMB: Savaşın uzaması Euro Bölgesinde enflasyonu ve büyümeyi olumsuz etkileyecek AMB: Savaşın uzaması Euro Bölgesinde enflasyonu ve büyümeyi olumsuz etkileyecek 08 Nisan 2026 11:19
Almanya’da fabrika siparişleri beklentinin altında kaldı: Savaş ekonomik güveni zayıflatıyor Almanya’da fabrika siparişleri beklentinin altında kaldı: Savaş ekonomik güveni zayıflatıyor 08 Nisan 2026 10:17
Moskova Borsası, ateşkes sonrası düşüşle açıldı Moskova Borsası, ateşkes sonrası düşüşle açıldı 08 Nisan 2026 10:16
Asya borsaları ateşkesi güçlü yükselişlerle karşıladı Asya borsaları ateşkesi güçlü yükselişlerle karşıladı 08 Nisan 2026 10:06
Doğalgaz fiyatlarında ateşkes düşüşü Doğalgaz fiyatlarında "ateşkes" düşüşü 08 Nisan 2026 09:47
