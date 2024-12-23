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Çelik üretimi Çin etkisi ile arttı

Küresel ham çelik üretimi, Çin'deki üretimin yüzde 2,5 artmasıyla kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 artarak 146,8 milyon tona yükseldi.

Oluşturma Tarihi 23 Aralık 2024 13:17

- Türkiye'nin ham çelik üretimi, geçen ay 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 0,7 artarak 3 milyon tona yükseldi

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), kasım ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı. Buna göre, küresel ham çelik üretimi, kasımda 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 0,8 artarak 146,8 milyon tona yükseldi.

Söz konusu dönemde Çin'in üretimi yüzde 2,5 artarak 78,4 milyon tona ulaştı. Aynı dönemde Japonya'nın üretimi yüzde 3,2 düşerek 6,9 ton, ABD'nin üretimi yüzde 2,8 gerilmeyle 6,4 milyon ton olurken, Almanya'nın üretimi yüzde 8,6 artarak 2,9 milyon tona çıktı.

Türkiye'nin ham çelik üretimi ise kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 artarak 3 milyon tona yükseldi.

Söz konusu dönemde Brezilya'da yüzde 1,9 artarak 2,8 milyon tona çıkan çelik üretiminin, Rusya'da yüzde 9,2 azalarak 5,5 milyon tona indiği tahmin ediliyor.

Bu arada, yılın ocak-kasım döneminde küresel ham çelik üretimi, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 1,4 azalarak 1 milyar 694 milyon tona geriledi.

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