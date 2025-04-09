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Çin, ABD'nin baskısına boyun eğmeyeceği mesajını verdi

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzde 50 ek gümrük tarifesi tehdidinin ardından Çin'in müzakereye mecbur olduğuna dair sözlerine karşılık, bu konuda herhangi bir baskıya boyun eğmeyeceğini bildirdi.

Oluşturma Tarihi 09 Nisan 2025 11:45

Son Güncelleme Tarihi 09 Nisan 2025 11:50

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, başkent Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, AA muhabirinin, Trump'ın tarife artışına karşı Çin'in tutumunun ne olacağı sorusuna yanıt verdi.

Çin'in egemenliğine, güvenliğine ve kalkınma çıkarlarına zarar vermeye yönelik her türlü girişime karşı çıkacaklarını vurgulayan Sözcü Lin, "ABD, tarifeleri kullanarak Çin üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Çin, bu zorba davranışa asla boyun eğmeyecek." dedi.

Lin, Çin'in haklarını ve çıkarlarını korumak üzere kararlı karşı tedbirler alacaklarını belirterek "Kimsenin Çin halkının meşru kalkınma hakkını elinden almasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Çinli Sözcü, ABD iş çevrelerinin Trump yönetimine Çin ile yumuşama ve diyalog kurmayı telkin ettiğine dair haberlere ilişkin de "Eğer ABD, Çin ile diyalog istiyorsa eşitlik ve karşılıklı saygı ilkelerine uymalı." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP: "ANLAŞMAYA MECBURLAR, AMA NEREDEN BAŞLAYACAKLARINI BİLMİYORLAR"

ABD Başkanı Donald Trump, dün Truth Social'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Çin'in ABD ile anlaşmak istediğini ileri sürmüş, "Anlaşmaya mecburlar ama nereden başlayacaklarını bilemiyorlar." yorumunu yapmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de Trump'ın açıkladığı ek tarifenin bugün gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

Çin'in misilleme yapmasını "hata" olarak nitelendiren Leavitt, "Amerika yumruk yediğinde, Başkan daha sert karşılık verir. Bu yüzden Çin'e yönelik yüzde 104 oranındaki tarifeler bu gece yarısı yürürlüğe girecek." şeklinde konuşmuştu.

Leavitt, Çin'in anlaşma yapmak istediğini, sadece bunu nasıl başlatacaklarını bilmediğini belirterek eğer Çin bir anlaşma yapmak için ulaşırsa Trump'ın son derece nazik davranacağını dile getirmişti.

TRUMP'IN "KARŞILIKLI TARİFE" ARTIŞI VE ÇİN'İN TEPKİSİ

ABD'de Başkan Trump, 2 Nisan'da "karşılıklı tarifeler" kapsamında Çin'e ek yüzde 34 gümrük tarifesi getireceğini açıklamıştı.

Çin, ABD'nin tarife artışına tepki göstermiş, yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump da buna karşılık Çin'in, karşılıklı tarifelere misilleme olarak getirdiği yüzde 34 ek tarife artışını geri çekmediği takdirde yüzde 50 ek tarife daha getireceğini ve Çin ile planlanan görüşmeleri iptal edeceğini bildirmişti.

Yeni tarife artışlarıyla ABD'nin Çin'den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesi yüzde 104'e kadar çıkacak.

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