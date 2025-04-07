CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin: ABD'nin tarifeleri ülkeleri kalkınma haklarından yoksun bırakıyor

Çin: ABD'nin tarifeleri ülkeleri kalkınma haklarından yoksun bırakıyor

Çin, ABD'nin "karşılıklı tarifeler" kapsamında ülkelere getirdiği ek gümrük tarifelerinin en çok az gelişmiş ülkeleri etkileyeceğini, ülkeler arasındaki gelişmişlik farklarını derinleştireceğini, bunun ülkeleri kalkınma haklarından yoksun bırakmak anlamına geldiğini bildirdi.

Oluşturma Tarihi 07 Nisan 2025 16:50

Son Güncelleme Tarihi 07 Nisan 2025 16:51

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 Nisan'da duyurduğu tarife artışlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD'nin "karşılıklılık" kisvesi altında "hegemonik" bir adım attığını, başka ülkelerin meşru çıkarlarını yok sayarak kendi bencil çıkarlarına hizmet ettiğini ve "önce Amerika" anlayışını uluslararası kuralların önüne koyduğunu savunan Sözcü Lin, "Bu, tek taraflılığın, korumacılığın ve ekonomik zorbalığın tipik örneğidir." dedi.

Lin, ABD'nin tarife artışlarının ülkeler arasındaki refah uçurumu artıracağına ve bundan en ağır darbeyi daha az gelişmiş ülkelerin yiyeceğine işaret ederek, "ABD'nin tarifeleri istismarı, ülkeleri, özellikle de 'Küresel Güney' ülkelerini, kalkınma haklarından yoksun bırakıyor." ifadesini kullandı.

Çinli sözcü, tarifelerin yaratacağı eşitsizliklerin Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşma çabalarına büyük zarar vereceğini vurguladı.

Ülkeler arasında açık işbirliğinin tarihin eğilimi ve karşılıklı faydanın hakların ortak isteği olduğunu ifade eden Lin, "Kalkınma, az sayıda ülkelerin ayrıcalığı değil tüm ülkelerin evrensel hakkıdır." şeklinde konuştu.

TRUMP'IN "KARŞILIKLI TARİFE" ARTIŞI VE ÇİN'İN TEPKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin 5 Nisan'dan itibaren diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını, temel tarife oranı yüzde 10'un üzerine, gümrük tarifeleri ile "kur manipülasyonu ve ticaret önündeki diğer engelleri" hesaba katarak ülkeye göre değişen oranda gümrük tarifleri açıklamıştı.

Daha sonra söz konusu oranların, gerçek tarifelere göre değil ABD'nin ilgili ülkeye verdiği dış ticaret açığına göre hesaplandığı anlaşılmıştı.

Bu kapsamda Çin'e yüzde 10 "evrensel tarifeye" ilave olarak yüzde 24 "karşılıklı tarife" olmak üzere toplam yüzde 34 ek gümrük tarifesi getirileceği bildirilmişti.

Yeni tarife artışlarıyla ABD'nin Çin'den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesi yüzde 54'e kadar çıkmıştı.

Çin, ABD'nin tarife artışlarına tepki gösteren ilk ülke olmuş, yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu.

Pekin yönetimi, ayrıca, Dünya Ticaret Örgütünde ABD aleyhine dava açmış, bazı nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirmiş ve ABD şirketlerine yönelik yaptırımlar açıklamıştı.

İlginizi Çekebilir
ABD’nin dış ticaret açığı daraldı ABD'nin dış ticaret açığı daraldı 03 Nisan 2025 16:43
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları azaldı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı 03 Nisan 2025 16:12
Türkiye ABD ile dış ticarette 65 fasılda fazla verdi Türkiye ABD ile dış ticarette 65 fasılda fazla verdi 03 Nisan 2025 16:09
OPEC+ üyesi 8 ülke üretim artışı planını hızlandırdı OPEC+ üyesi 8 ülke üretim artışı planını hızlandırdı 03 Nisan 2025 16:07
Avro Bölgesi’nde üretici fiyatları şubatta yükseldi Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları şubatta yükseldi 03 Nisan 2025 13:43
Çin’den ABD’ye gümrük vergisi tepkisi Çin'den ABD'ye "gümrük vergisi" tepkisi 03 Nisan 2025 09:36
Trump’ın gümrük vergileri sonrasında altın rekor kırdı Trump'ın gümrük vergileri sonrasında altın rekor kırdı 03 Nisan 2025 09:22
AB: Trump’ın gümrük vergileri dünya ekonomisi için büyük bir darbe AB: Trump'ın gümrük vergileri dünya ekonomisi için büyük bir darbe 03 Nisan 2025 09:20
Fitch: Çin’in yeni tüketici kredisi destek sağlayacak Fitch: Çin'in yeni tüketici kredisi destek sağlayacak 03 Nisan 2025 09:17
Avustralya’dan ABD’ye tarife çağrısı Avustralya'dan ABD'ye tarife çağrısı 03 Nisan 2025 09:14
Çin’de hizmet sektörü genişliyor Çin'de hizmet sektörü genişliyor 03 Nisan 2025 09:06
TCMB 30,5 milyar lira nominal tutarda hazine tahvili aldı TCMB 30,5 milyar lira nominal tutarda hazine tahvili aldı 02 Nisan 2025 16:49
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler