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Çin ekonomisi 2024 yılı için olumlu

Çin Komünist Partisi'nin finans ve ekonomi ofisi yetkililerine dayandırılan haberlere görde, Çin ekonomisinin 2024 yılında zorluklardan ziyade daha elverişli koşullar ve daha fazla fırsatla karşılaşması bekleniyor.

Oluşturma Tarihi 18 Aralık 2023 08:58

Son Güncelleme Tarihi 18 Aralık 2023 08:58

Xinhua haber ajansı, 11-12 Aralık tarihlerinde düzenlenen ve üst düzey liderlerin bir sonraki yıl için ekonomik hedefler belirlediği Çin'in yıllık Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'nın ayrıntılı bir özetinde, makroekonomik politikaların ekonomik iyileşme için destek sağlamaya devam edeceğini söyledi.

Merkezi Mali ve Ekonomik İşler Komisyonu ofisinden alıntı yapan Xinhua, "Çin'in fiyatları düşük, merkezi hükümet borç seviyeleri yüksek değil ve para ve maliye politikalarının uygulanmasını güçlendirmek için koşullar mevcut" dedi.

Parti yetkilileri önümüzdeki yıl Çin'in pandemi sonrası toparlanmadan sürdürülebilir tüketim büyümesine geçmeye çalışacağını söyledi.

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