CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin ekonomisi beklentilerin altında büyüdü

Çin ekonomisi beklentilerin altında büyüdü

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) tarafından açıklanan verilere göre Çin ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,7 ile beklentilerin altında büyüme kaydetti.

Oluşturma Tarihi 15 Temmuz 2024 10:20

Son Güncelleme Tarihi 15 Temmuz 2024 10:20

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), yılın ilk yarısında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 61,68 trilyon yuana (yaklaşık 8,5 trilyon dolar) ulaştı.

Çin ekonomisi, Nisan-Haziran 2024 döneminde geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 4,7 büyüdü.

Büyüme oranı, finansal bilgi servisi Wind'in yüzde 5 yönündeki tahmininin altında gerçekleşirken, hükümetin bu yıl "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü büyüme hedefinin de altında kaldı.

Çin ekonomisi, 2023'te yıllık bazda yüzde 5,2 büyümüştü.

YILIN İLK YARISINA İLİŞKİN VERİLER AÇIKLANDI

UİB, ayrıca yılın ilk yarısına ait sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit sermaye yatırımları ve işsizlik rakamlarından oluşan veri setini de açıkladı.

Buna göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,75 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 6 arttı.

Tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar ise yılın ilk yarısında yüzde 3,7 artarak 23,59 trilyon yuana (yaklaşık 3,3 trilyon dolar) çıktı.

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları ise yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 büyüyerek 24,53 trilyon yuana (yaklaşık 3,37 trilyon dolar) yükseldi.

GAYRİMENKUL YATIRIMLARINDAKİ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Sabit sermaye yatırımları içinde altyapı yatırımları yüzde 5,4, imalat yatırımları yüzde 9,5 artarken, gayrimenkul yatırımları yüzde 10,1 azalarak son 2 yıldaki düşüşünü sürdürdü.

Kentlerdeki işsizlik oranı yılın ilk yarısında 2023'ün aynı dönemine göre 0,1 puan azalarak 5,1'ye geriledi.

UİB'in verilere ilişkin yaptığı açıklamada, uluslararası alandaki belirsizliklerin yeni zorluklar yarattığına işaret edildi.

Makro politikaların ise söz konusu zorluklara rağmen olumlu etkiler yarattığı ifade edilen açıklamada, Çin ekonomisinin yılın ilk yarısında toparlanmaya devam ettiği ve genel olarak istikrarlı bir şekilde büyümeyi sürdürdüğü vurgulandı.

İlginizi Çekebilir
ABD’de enflasyon haziranda negatif geldi ABD'de enflasyon haziranda negatif geldi 11 Temmuz 2024 15:35
Yabancıların DİBS stokunda 4 yılın zirvesi Yabancıların DİBS stokunda 4 yılın zirvesi 11 Temmuz 2024 15:09
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 13,8 trilyon lira oldu Bankacılık sektörünün kredi hacmi 13,8 trilyon lira oldu 11 Temmuz 2024 14:47
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 11 Temmuz 2024 13:54
Küresel petrol arzı 150 bin varil arttı Küresel petrol arzı 150 bin varil arttı 11 Temmuz 2024 11:59
Almanya’da yıllık enflasyon haziranda yüzde 2,2 oldu Almanya'da yıllık enflasyon haziranda yüzde 2,2 oldu 11 Temmuz 2024 10:10
Talep verileri petrol fiyatlarını yükseltti Talep verileri petrol fiyatlarını yükseltti 11 Temmuz 2024 09:49
Altın yeni rekoruna YÖNELDİ! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 11 Temmuz 2024 ne kadar? Altın yeni rekoruna YÖNELDİ! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 11 Temmuz 2024 ne kadar? 11 Temmuz 2024 09:45
Powell: Enflasyonla mücadelenin bittiğini ilan etmeye hazır değiliz Powell: Enflasyonla mücadelenin bittiğini ilan etmeye hazır değiliz 11 Temmuz 2024 09:00
BoE üyesi Mann: Enflasyon yeniden yükselebilir BoE üyesi Mann: Enflasyon yeniden yükselebilir 11 Temmuz 2024 08:57
S&P 500 yine rekor kapanış yaptı S&P 500 yine rekor kapanış yaptı 11 Temmuz 2024 08:48
BoE üyesi Pill: Enflasyonun sürekliliği hala endişe kaynağı BoE üyesi Pill: Enflasyonun sürekliliği hala endişe kaynağı 11 Temmuz 2024 08:54
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,68
%0,3676
BORSA
1.000,99
%0,0988
ALTIN
998,05
%-0,1953
EURO
996,97
%-0,3032
DOLAR
1.019,64
%1,9635
BORSA
1.321,25
%32,1254
ALTIN
1.142,40
%14,2401
EURO
1.136,14
%13,6144
DOLAR
1.064,76
%6,4758
BORSA
1.399,61
%39,9612
ALTIN
1.171,20
%17,1195
EURO
1.147,24
%14,7244
DOLAR
1.737,48
%73,7475
BORSA
2.364,60
%136,4602
ALTIN
1.809,81
%80,9813
EURO
1.757,82
%75,7819
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler