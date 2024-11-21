Çin hükümet danışmanları 2025 yılı için yüzde 5 büyüme bekliyor

Çinli hükümet danışmanları, Pekin'in gelecek yıl için %5,0 civarında bir ekonomik büyüme hedefini sürdürmesini tavsiye ederken, ABD'nin beklenen gümrük vergisi artışlarının ülkenin ihracatı üzerindeki etkisini hafifletmek için daha güçlü mali teşvikler için bastırıyor.

2025 İÇİN HEDEF YÜZDE 5

2024 yılı boyunca ulaşılması zor görünen bir büyüme hızını sürdürme hırsı, eğer doğrulanırsa, ticaret gerilimleri yoğunlaştıkça dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde kademeli bir yavaşlama üzerine bahis yapan finansal piyasaları şaşırtacaktır.

Reuters ile konuşan altı danışmandan dördü, 2025 hedefinin %5 civarında olmasını tercih ediyor. Bir danışman "%4'ün üzerinde" bir hedef önerirken, bir diğeri %4,5-5 aralığını öneriyor. Reuters'in bu hafta yaptığı bir anket Çin'in gelecek yıl %4,5 büyüyeceğini öngörürken, gümrük tarifelerinin büyümeyi 1 puana kadar etkileyebileceğini de belirtti.

PLANLAR YENİDEN GÖRÜŞÜLECEK

Karar alma sürecine katılmayan danışmanlar, önerilerini gelecek ay üst düzey liderlerin gelecek yıl için politika ve hedefleri tartıştığı kapalı kapılar ardındaki yıllık Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'na sunacak.

Danışmanların önerileri nihai karar alma sürecinde politika yapıcılar tarafından dikkate alınıyor. Danışmanlar arasında en popüler olan görüş her zaman olmasa da genellikle benimseniyor. Planlar yasama döneminden önce de değişebilir.