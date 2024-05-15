Çin konutlara yönelik öneriyi değerlendiriyor

Bloomberg News'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Çin, emlak piyasasını kurtarmak için, ülke genelinde satılmamış milyonlarca konutu yerel yönetimlerin satın almasını sağlayacak bir öneriyi değerlendiriyor.

Kaynaklar, Çin Devlet Konseyi'nin plan hakkında çeşitli illerden ve hükümet kuruluşlarından geri bildirim istediğini söyledi.

MÜLKLERİN ÇOĞU UYGUN FİYATLI KONUTLARA DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Kaynaklara göre, tartışılan plan çerçevesinde yerel kamu iktisadi teşebbüslerinden, devlet bankaları tarafından sağlanan kredileri kullanarak sıkıntılı müteahhitlerden satılmamış evleri büyük indirimlerle satın almalarına yardımcı olmaları istenecek. Mülklerin çoğu daha sonra uygun fiyatlı konutlara dönüştürülecek.

Yetkililerin hala planın ayrıntılarını ve uygulanabilirliğini tartıştığını söyleyen kaynaklar, uygulanmasına karar vermesi halinde planın sonuçlanmasının aylar alabileceğini de sözlerine ekledi.