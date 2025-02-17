Çin lideri şirket liderleriyle bir araya geldi

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çinli şirket liderleriyle bir araya gelerek Pekin'in ekonomik büyüme ve teknolojide kendine yeterlilik için özel sektöre ihtiyaç duyduğunun sinyalini verdi.

Devlet medyası Xi'yi bir oda dolusu şirket yöneticisinin önünde konuşurken gösterdi.

E-ticaret lideri Alibaba ve diğer bazı şirketlerin hisse fiyatları, şirketler için daha elverişli bir düzenleyici ortama işaret edebilecek olan planlı toplantıya ilişkin haberler üzerine geçen Cuma günü yükseldi.