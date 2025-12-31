CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin, sığır eti ithalatına ek yüzde 55 gümrük vergisi getirecek

Çin, sığır eti ithalatına ek yüzde 55 gümrük vergisi getirecek

Çin, sığır eti üretimi için yürüttüğü yerli endüstriyi koruma soruşturması sonunda belirli miktarı aşan sığır eti ithalatına ek gümrük vergisi getirme kararı aldı.

AA

Oluşturma Tarihi 31 Aralık 2025 13:23

Son Güncelleme Tarihi 31 Aralık 2025 13:25

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 27 Aralık 2024'te başlatılan soruşturma sonucunda, ülkeye sığır eti ithalatının arttığı, bunun yerli endüstride zarara yol açtığı, ithalat artışı ile oluşan zarar arasında nedensellik bağı olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Çin Devlet Konseyi Tarife Komisyonu, Çin Ticaret Bakanlığının önerisiyle, yerli endüstrinin korunması amacıyla, herhangi bir ülkeden sığır eti ithalatının belirli miktarı aşması durumunda, o ülkeye uygulanan mevcut tarife ek yüzde 55 gümrük vergisi getirme kararı aldı.

1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek ek tarife, 31 Aralık 2028'e kadar 3 yıl uygulanacak. İthalat kotalarına ülke bazında karar verilecek.

Çin'in sığır eti ithalatı içinde payı yüzde 3'ü geçmeyen gelişmekte olan ülke ve bölgeler ile yüzde 9'u geçmeyen ülke ve bölgeler grubu, koruma tedbirlerinden muaf tutulacak.

Çin-Avustralya Serbest Ticaret Anlaşması'nda sığır eti ticaretine ilişkin yer alan özel hükümler de koruma tedbirlerinin yürürlüğü süresince askıya alınacak.

İlginizi Çekebilir
Meta, Manus’u satın aldı Meta, Manus'u satın aldı 30 Aralık 2025 09:52
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay seyirle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay seyirle başladı 30 Aralık 2025 09:34
Küresel LNG ihracatında 3 yılın en hızlı büyümesi gerçekleşti Küresel LNG ihracatında 3 yılın en hızlı büyümesi gerçekleşti 30 Aralık 2025 09:24
İngiltere’de kartlı harcamalar pandemiden bu yana ilk kez geriledi İngiltere’de kartlı harcamalar pandemiden bu yana ilk kez geriledi 30 Aralık 2025 09:19
Fitch açıkladı: Çin konut piyasasında zayıflama derinleşiyor Fitch açıkladı: Çin konut piyasasında zayıflama derinleşiyor 30 Aralık 2025 09:16
Sayaç, güvence ve kesme-bağlama bedelleri belirlendi Sayaç, güvence ve kesme-bağlama bedelleri belirlendi 30 Aralık 2025 09:13
EPDK’nin 2024 yılı elektrik toptan satış fiyatı belli oldu EPDK'nin 2024 yılı elektrik toptan satış fiyatı belli oldu 30 Aralık 2025 09:10
Piyasalar Fed’in toplantı tutanaklarına odaklandı Piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı 30 Aralık 2025 09:07
Intel’den Nvidia’ya 5 milyar dolarlık hisse satışı Intel'den Nvidia'ya 5 milyar dolarlık hisse satışı 30 Aralık 2025 09:03
Japon SoftBank, DigitalBridge’i satın alıyor Japon SoftBank, DigitalBridge'i satın alıyor 30 Aralık 2025 08:59
2026 yılı YEKDEM maliyetleri belli oldu 2026 yılı YEKDEM maliyetleri belli oldu 30 Aralık 2025 08:54
Trump, Fed Başkanı Powell’a dava planı Trump, Fed Başkanı Powell'a dava planı 30 Aralık 2025 08:51
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.298,8200 Değişim 74,69 Son veri saati:
Düşük 11249,67 Yüksek 11324,36
Açılış
42,9653 Değişim 0,1204 Son veri saati:
Düşük 42,8751 Yüksek 42,9955
Açılış
50,5334 Değişim 0,1946 Son veri saati:
Düşük 50,4044 Yüksek 50,599
Açılış
5.977,1030 Değişim 135,982 Son veri saati:
Düşük 5904,859 Yüksek 6040,841
Açılış
99,5790 Değişim 8,4297 Son veri saati:
Düşük 97,4655 Yüksek 105,8952
Açılış
BİST En Aktif Hisseler