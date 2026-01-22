Çin tahıl üretiminde 2025’te tarihi rekor

Çin Tarım ve Kırsal İşler Bakanlığı yetkilileri, kuraklık, sel ve bazı bölgelerde devam eden yoğun yağışlara rağmen 2025 yılında tahıl üretiminin yeni bir rekor seviyeye ulaştığını duyurdu.

Bakanlık verilerine göre Çin'in 2025 tahıl üretimi yaklaşık 714,9 milyon ton olarak kaydedildi. Bu miktar, bir önceki yıla kıyasla 8,4 milyon tonluk artışa denk geliyor ve ülke genelinde tahıl üretiminin üst üste iki yıl 700 milyon tonun üzerinde gerçekleştiğini gösteriyor.

AP'nin haberine göre, Çin Tarım ve Kırsal İşler Bakanlığı Başkan Yardımcısı Zhang Xingwang, olumsuz hava koşullarına rağmen verimli bir hasat elde edildiğini ve üretimin yeni bir tarihi düzeye taşındığını belirtti.

Yetkililer ayrıca, soya fasulyesi ve diğer yağlı tohum ekim alanlarının genişletilmesine yönelik uygulamaların istikrarlı bir şekilde olumlu sonuçlar verdiğini ifade etti. 2025 yılında soya fasulyesi üretimi 20,91 milyon ton seviyesinde gerçekleşti ve bu, dört yıl üst üste 20 milyon tonun üzerinde üretim sağlandığını gösterdi.