Çin ticaret kısıtlamalarından endişe duyuyor

Çin Maliye Bakanlığı, Çin'in ABD'nin ekonomik ve ticari kısıtlamalarından duyduğu endişeyi dile getirdiğini ve iki ülkenin Ekonomik Çalışma Grubu'nun Washington'daki dördüncü toplantısında üretim kapasitesi konusunda ABD'nin sorularına daha fazla yanıt verdiğini söyledi.

Toplantıya Çin Maliye Bakan Yardımcısı Liao Min ve ABD Hazine Müsteşarı Jay Shambaugh başkanlık etti.

Çin maliye bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in toplantı sonrasında Çinli bir heyetle bir araya geldiği belirtildi.