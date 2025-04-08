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Çin, Trump'ın tarife tehdidine karşı geri adım atmayacak

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzde 50 ek gümrük tarifesi getirme tehdidine karşı geri adım atmayacağını, haklarını ve çıkarlarını korumak için karalı tedbirler alacağını bildirdi.

Oluşturma Tarihi 08 Nisan 2025 10:59

Son Güncelleme Tarihi 08 Nisan 2025 11:00

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, AA muhabirinin, Trump'ın ek tarife tehdidine karşı Çin'in tutumunun ne olacağı sorusuna yanıt verdi.

ABD'nin keyfi tarifeler empoze ederek diğer ülkelerin meşru haklarını ve çıkarlarını ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ihlal ettiğini, küresel ekonomik düzene ve istikrara zarar verdiğini ifade eden Sözcü Lin, "ABD'nin tarifeleri, tek taraflılığın, korumacılığın ve ekonomik zorbalığın tipik bir örneğidir. Çin meşru haklarını ve çıkarlarını korumak için gerekli tedbirleri kararlılıkla alacaktır." dedi.

Lin, ticaret savaşlarında ve tarife savaşlarının kazananın olmayacağı, korumacılığın çıkış yolu olmadığını belirtti.

Çin halkının sorun çıkarmak istemediğini bundan da korkmadığını, baskı, tehdit ve şantajın Çin ile anlaşmanın doğru yolları olmadığını vurgulayan Lin, "ABD tarifelerde ve ticaret savaşında ısrar ederse, Çin sonuna kadar gidecektir." ifadesini kullandı.

Çin Ticaret Bakanlığı da bugün yayımladığı açıklamada, Trump'ın yüzde 50 ek tarife tehdidine yönelik, bunun olması halinde "kararlı karşı tedbirler alınacağını", Çin'in tarifeleri daha fazla yükseltmeye yönelik herhangi bir adıma karşı koyacağını bildirmişti.

TRUMP'IN "KARŞILIKLI TARİFE" ARTIŞI VE ÇİN'İN TEPKİSİ

Çin'in adımı, ABD'de Başkan Donald Trump'ın "karşılıklı tarifeler" kapsamında Çin'e ek yüzde 34 gümrük tarifesi getireceğini açıklamasının ardından geldi.

Washington yönetimi, Çin'e yüzde 10 baz tarifeye ilave olarak yüzde 24 "karşılıklı tarife" olmak üzere toplamda yüzde 34 ek gümrük tarifesi getirileceğini açıklamıştı.

Yeni tarife artışlarıyla ABD'nin Çin'den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesi yüzde 54'e kadar çıkmıştı.

Çin, ABD'nin tarife artışlarına tepki gösteren ilk ülke olmuş, yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu.

Pekin yönetimi, ayrıca Dünya Ticaret Örgütünde ABD aleyhine dava açmış, bazı nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirmiş ve ABD şirketlerine yönelik yaptırımlar açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump da buna karşılık Çin'in, karşılıklı tarifelere misilleme olarak getirdiği yüzde 34 ek tarife artışını 8 Nisan'a kadar geri çekmediği takdirde yüzde 50 ek tarife daha getireceğini ve Çin ile planlanan görüşmeleri iptal edeceğini açıklamıştı.

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