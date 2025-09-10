Çin'de Ağustos'ta dezenflasyonist baskı sürdü

Bu durum, belirsiz büyüme beklentileri ve zayıf iç talebin etkisiyle ekonomideki genel sentimenti olumsuz etkiliyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, Çin'in tüketici fiyat endeksi Ağustos ayında geçen yıl aynı aya göre yüzde 0,4 düşüş kaydetti. Bu düşüş, temmuz ayındaki sıfır seviyesinden sonra tekrar gerilemeyi işaret ederken, analistlerin yüzde 0,2'lik düşüş beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Üretici fiyat endeksi ise Ağustos'ta yıllık bazda yüzde 2,9 gerileyerek bir önceki aydaki yüzde 3,6'lık düşüşe göre daha az daralma gösterdi; ancak bu, endeksin eksi bölgedeki seyrini yaklaşık üç yıla çıkardı. Ekonomistler bu kalemde yüzde 2,8'lik bir düşüş bekliyordu.

Bu veriler, Pekin'in bazı sektörlerdeki aşırı kapasiteyi dizginlemek ve kıyasıya rekabeti sona erdirmek için yürüttüğü kampanyanın ortasında geldi. Ekonomistler, fabrika çıkış fiyatlarındaki düşüşün daralmasının, şirketler arası fiyat savaşlarını dizginlemeye yönelik son hamlelerin bir miktar etkili olabileceğini düşünüyor. Ancak zayıf iç talep, politika yapıcıların ekonomiyi yeniden canlandırmak için önlerinde uzun bir yol olduğunu gösteriyor.