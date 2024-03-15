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Çin'de daha fazla kentte konut fiyatları düştü

Çin'de konut talebini canlandırmaya yönelik politika çabalarına ilişkin endişeler devam ederken, daha fazla kentte konut fiyatları düştü.

Oluşturma Tarihi 15 Mart 2024 08:47

Son Güncelleme Tarihi 15 Mart 2024 08:47

Çin'de konut talebini canlandırmaya yönelik politika çabalarına ilişkin endişeler devam ederken, Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından izlenen daha fazla Çin şehri Şubat ayında konut fiyatlarının düştüğünü bildirdi.

NBS'nin anket yaptığı 70 şehir arasında, Ocak ayında 56 olan fiyat düşüşü yaşanan kent sayısı Şubat ayında 59'a yükseldi.

Çin'in 70 büyük şehrinde yeni konut fiyatları Şubat ayında bir önceki aya göre %0,36 düşerken, Ocak ayında kaydedilen %0,37'lik düşüşe kıyasla azaldı.

Yıllık bazda, yeni konut fiyatları Şubat ayında yıllık bazda %1,9 düşerek Ocak ayında görülen %1,24'lük düşüşten daha hızlı bir düşüş gösterdi. Yıllık bazda fiyat düşüşü bildiren şehir sayısı Ocak ayındaki 53'ten 57'ye yükseldi.

Ekonomistler, Çin'deki emlak krizinin güçlü bir hükümet müdahalesi olmadan devam edeceğine inanıyor. ING'nin Çin ekonomisti Lynn Song, emlak fiyatlarındaki düşüşün tüketimin önünde bir engel olduğunu söylüyor. Song bir notunda, ev satın alma kısıtlamalarının hafifletilmesi gibi önlemlerin doğru yönde atılmış adımlar olduğunu, ancak yetkililerin emlak piyasasını istikrara kavuşturmak ve güveni yeniden tesis etmek istiyorlarsa muhtemelen daha fazlasını yapmaları gerektiğini yazdı.

Song, "Konut fiyatları için bir dip noktası oluşturmak, duyarlılığı istikrara kavuşturmak için uzun bir yol kat edecektir" dedi.

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