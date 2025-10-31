Çin’de imalat faaliyeti ekimde daraldı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre bu sonuç, imalat faaliyetinin genişleme eşiği olan 50 puanın altında yedinci ayını doldurdu.

Üretim alt endeksi Eylül ayındaki 51,9'dan 49,7'ye düşerek beş aylık genişleme dönemini sonlandırdı. Toplam yeni siparişler alt endeksi 49,7'den 48,8'e, yeni ihracat siparişleri ise 47,8'den 45,9'a geriledi. Bu düşüşler, dünyanın ikinci büyük ekonomisinde büyüme üzerindeki baskıların arttığına işaret etti.

İmalat dışı PMI ise Ekim ayında 50,0'dan 50,1'e sınırlı bir yükseliş gösterdi. Hizmet faaliyetleri alt endeksi 50,1'den 50,2'ye çıkarken, inşaat alt endeksi 49,3'ten 49,1'e indi.