CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin’de imalat faaliyeti ekimde daraldı

Çin’de imalat faaliyeti ekimde daraldı

Çin’in resmi imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Ekim ayında 49,0’a gerileyerek Eylüldeki 49,8 seviyesinin ve piyasa beklentisi olan 49,6’nın altında kaldı.

Oluşturma Tarihi 31 Ekim 2025 08:23

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre bu sonuç, imalat faaliyetinin genişleme eşiği olan 50 puanın altında yedinci ayını doldurdu.

Üretim alt endeksi Eylül ayındaki 51,9'dan 49,7'ye düşerek beş aylık genişleme dönemini sonlandırdı. Toplam yeni siparişler alt endeksi 49,7'den 48,8'e, yeni ihracat siparişleri ise 47,8'den 45,9'a geriledi. Bu düşüşler, dünyanın ikinci büyük ekonomisinde büyüme üzerindeki baskıların arttığına işaret etti.

İmalat dışı PMI ise Ekim ayında 50,0'dan 50,1'e sınırlı bir yükseliş gösterdi. Hizmet faaliyetleri alt endeksi 50,1'den 50,2'ye çıkarken, inşaat alt endeksi 49,3'ten 49,1'e indi.

İlginizi Çekebilir
Altın ve gümüş rekorla ayrıştı! Emtia fiyatları son 6 yılın en düşük seviyesini gördü Altın ve gümüş rekorla ayrıştı! Emtia fiyatları son 6 yılın en düşük seviyesini gördü 29 Ekim 2025 12:28
Yeni iPhone itici güç oldu! Apple’ın piyasa değeri 4 trilyon dolar ile tarihi rekor kırdı Yeni iPhone itici güç oldu! Apple'ın piyasa değeri 4 trilyon dolar ile tarihi rekor kırdı 29 Ekim 2025 11:41
Çip krizi nedeniyle Brezilya’daki otomobil üreticileri kapanma ile karşı karşıya Çip krizi nedeniyle Brezilya’daki otomobil üreticileri kapanma ile karşı karşıya 29 Ekim 2025 09:46
Brent petrolün varili 63,79 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 63,79 dolardan işlem görüyor 29 Ekim 2025 09:16
AB’de yeni araç kayıtları arttı AB'de yeni araç kayıtları arttı 29 Ekim 2025 08:43
ABD’de konut fiyat artış hızı geriledi ABD'de konut fiyat artış hızı geriledi 28 Ekim 2025 16:49
Kremlin: Rus enerji kaynakları uluslararası pazarlarda rekabetçi Kremlin: Rus enerji kaynakları uluslararası pazarlarda rekabetçi 28 Ekim 2025 13:20
Hazine’den 2,25 milyar dolarlık tahvil ihracı Hazine'den 2,25 milyar dolarlık tahvil ihracı 28 Ekim 2025 11:29
ECB faiz indirimlerine devam edecek mi? ECB faiz indirimlerine devam edecek mi? 28 Ekim 2025 11:18
Almanya çıkmaz sokakta! Ekim ihracat beklentileri düşüşte Almanya çıkmaz sokakta! Ekim ihracat beklentileri düşüşte 28 Ekim 2025 11:03
AB ülkelerinde Tesla satışlarındaki gerileme devam ediyor AB ülkelerinde Tesla satışlarındaki gerileme devam ediyor 28 Ekim 2025 10:03
Brent petrolün varili 64,82 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 64,82 dolardan işlem görüyor 28 Ekim 2025 09:53
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler