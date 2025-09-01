CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'de imalat sektörü aktivitesi ağustosta daraldı

Çin'de imalat sektörü aktivitesi ağustosta daraldı

Çin'de imalat sanayisinde ekonomik aktivite, ağustosta geçen aya göre artsa da daralma seyrini sürdürdü.

Oluşturma Tarihi 01 Eylül 2025 14:18

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Ağustos 2025'te bir önceki aya göre 0,1 puan artarak 49,4'e yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerini artırması ve Pekin'in karşılık vermesiyle tırmanan ticaret geriliminin ardından taraflar müzakere masasına otursa da süregelen belirsizlik, imalat sanayisi büyük oranda ihracata dayalı olan Çin'de ekonomik aktiviteyi olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Bu yıl ocakta 49,1'e gerileyen endeks şubatta 50,2'ye, martta ise 50,5'e yükselerek, geçen yılın son çeyreğindeki genişleme seyrini yeniden yakalamıştı. Endeks nisanda tarife restleşmesinin etkisiyle 49'a gerileyerek, son 16 ayın en düşük seviyesine inmişti. İmalat sanayi aktivitesi mayısta 49,5, haziranda 49,7'ye yükselmiş, temmuzda ise 49,3'e gerilemişti.

İMALAT DIŞI PMI

Hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsayan imalat dışı PMI da temmuzda 0,2 puan artarak 50,3'e yükseldi.

İmalat dışı PMI içinde inşaat alt endeksi 49,1, hizmetler alt endeksi 50,5 oldu.

Ocakta 50,2 seviyesinde olan endeks, şubatta 50,4'e, martta 50,8'e yükselmiş, nisanda 50,4'e, mayısta 50,3'e düşmüş, haziranda 50,5'e yükselmiş, temmuzda 50,1'e düşmüştü.

PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalışa işaret ediyor.

İlginizi Çekebilir
Bankacılık sektörü net karı 479,2 milyar lira Bankacılık sektörü net karı 479,2 milyar lira 29 Ağustos 2025 14:33
Putin, Fransız şirketi Air Liquide’in Rusya’daki varlıklarını devretti Putin, Fransız şirketi Air Liquide'in Rusya'daki varlıklarını devretti 29 Ağustos 2025 14:20
ABD, Ukrayna’ya 825 milyon dolarlık mühimmat satışını onayladı ABD, Ukrayna’ya 825 milyon dolarlık mühimmat satışını onayladı 29 Ağustos 2025 14:11
Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti 29 Ağustos 2025 13:52
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook, Trump’a dava açtı Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook, Trump'a dava açtı 29 Ağustos 2025 12:18
ABD, Suriye’ye ihracatı kolaylaştıran yönetmelik yayımladı ABD, Suriye'ye ihracatı kolaylaştıran yönetmelik yayımladı 29 Ağustos 2025 11:57
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 29 Ağustos 2025 11:11
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 29 Ağustos 2025 10:53
Almanya’da perakende satışlar sert düştü Almanya'da perakende satışlar sert düştü 29 Ağustos 2025 10:00
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 29 Ağustos 2025 09:59
Brent petrolün varili 67,68 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 67,68 dolardan işlem görüyor 29 Ağustos 2025 09:39
Altının gramı güne yükselişle başladı Altının gramı güne yükselişle başladı 29 Ağustos 2025 09:37
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler