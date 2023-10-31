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Çin'de imalat sektörü daraldı

Çin'de imalat sektörü aktivitesi Ekim ayında yeniden daralmaya başlarken, hizmet sektöründeki büyüme beklenmedik bir şekilde yavaşlayarak ekonominin kırılganlığını koruduğuna ve desteğe ihtiyaç duyduğuna işaret etti.

Oluşturma Tarihi 31 Ekim 2023 08:41

Son Güncelleme Tarihi 31 Ekim 2023 08:41

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, resmi imalat satın alma yöneticileri endeksi (imalat PMI) Ekim ayında, Eylül ayındaki 50,2 seviyesinden 49,5'e geriledi. Ekonomistler ise imalat PMI'nın Ekim ayında 50,2 olmasını bekliyorlardı.

İnşaat ve hizmet sektörlerindeki faaliyetleri ölçen imalat dışı PMI doa Ekim ayında Eylül ayındaki 51,7'den 50,6'ya gerileyerek 52 olan tahminlerin altında kaldı.

İmalat ve imalat dışı PMI endeksleri altında yer alan yeni siparişler endeksinin her ikisi de 50 puanın altında kalarak talepte daralmaya işaret ettiler.

Hang Seng Bank China'nın baş ekonomisti Dan Wang, "PMI'ın aylık bir gösterge olduğu göz önüne alındığında, Ekim ayındaki düşüş talepteki bir değişikliği değil, arzdaki bir ayarlamayı yansıtıyor. Eylül ayında üretim, sanayi fiyatlarını aşağı çeken iç talepteki iyileşme nedeniyle önceki aylara kıyasla gözle görülür şekilde daha iyiydi. Ekim ayında ise, sanayi sektöründe kar sıkışıklığı ile başa çıkmak için arzı kısmaya yönelik daha geniş bir çaba gördük" değerlendirmesini yaptı.

Societe Generale'nin Çin ekonomisti Michelle Lam da, "Düşüşün bir kısmı mevsimsellikten kaynaklanıyordu, ancak bunu hesaba kattıktan sonra yine de biraz hayal kırıklığı yarattı. Bu durum toparlanmanın kırılgan olmaya devam ettiğini ve tatil sezonundan sonra yeniden açılan toparlanmanın sona erebileceğini gösteriyor" dedi.

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