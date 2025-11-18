CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'de işsizlik oranları belli oldu

Çin'de işsizlik oranları belli oldu

Çin'de genç işsizlik oranı, ekimde önceki aya göre azalsa da yüzde 17,3 ile yüksek seyrini sürdürdü.

Oluşturma Tarihi 18 Kasım 2025 15:48

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Ekim 2025 dönemine ait yaş gruplarına göre işsizlik oranlarını açıkladı.

Buna göre, nüfusun çalışma çağının başlangıcındaki 16-24 yaş grubundaki işsizlik oranı ağustosta yüzde 17,7 iken eylülde yüzde 17,3'e oldu.

Önceki aya göre azalsa da genç işsizlik oranının yeni mezunların iş bulma dönemi olan sonbaharda yüksek seyretmesi, iç ekonomik sorunların ve dış belirsizliklerin istihdamı olumsuz etkilemeyi sürdürdüğüne işaret ediyor.

GENÇ İŞSİZLİK, GENEL İŞSİZLİK ORANINA KIYASLA YÜKSEK

Ülkede genel işsizlik oranı ise yüzde 5 civarında seyrediyor. UİB'nin 14 Kasım'da açıkladığı verilere göre, eylülde yüzde 5,2 olan kentlerdeki genel işsizlik oranı, ekim sonu itibarıyla yüzde 5,1'e gerilemişti.

Ülkede genç nüfustaki işsizlik oranının, uzun zamandır genel işsizlik oranından çok daha yüksek olduğu dikkati çekiyor.

UİB, genç işsizliğin Temmuz 2023'te yüzde 21,3 ile rekor seviyeye ulaşmasının ardından yaş gruplarına göre işsizlik verilerini açıklamayı bırakmıştı. Aralık 2023'te, öğrenimine devam eden lise ve üniversite öğrencilerinin hariç tutulduğu yeni hesaplama yöntemine geçilmişti.

Ağustos 2025'te yüzde 18,9'a ulaşan genç işsizlik, yeni hesaplama yöntemine geçilmesinden sonra en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Çin'de bu yaz 12,2 milyon öğrencinin mezun olduğu tahmin ediliyor.

İlginizi Çekebilir
Goldman Sachs’tan 2026 öngörüsü: Petrol fiyatlarında düşüş sürecek Goldman Sachs'tan 2026 öngörüsü: Petrol fiyatlarında düşüş sürecek 18 Kasım 2025 08:49
BM: Metan emisyonlarında düşüş yetersiz, 2030 hedefi riskte BM: Metan emisyonlarında düşüş yetersiz, 2030 hedefi riskte 18 Kasım 2025 08:46
Fitch’ten Türk bankalarına not artışı: 6 bankanın kredi notu yükseltildi Fitch’ten Türk bankalarına not artışı: 6 bankanın kredi notu yükseltildi 18 Kasım 2025 08:43
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 17 Kasım 2025 16:44
Çin’de bütçe gelirleri arttı Çin'de bütçe gelirleri arttı 17 Kasım 2025 15:56
Morgan Stanley’den 2026 tahmini: Altında rekor sürecek, dolarda düşüş bekleniyor Morgan Stanley'den 2026 tahmini: Altında rekor sürecek, dolarda düşüş bekleniyor 17 Kasım 2025 15:53
Avrupa’da doğal gaz fiyatları yükseliyor Avrupa'da doğal gaz fiyatları yükseliyor 17 Kasım 2025 15:32
ECB’den ’borsa düzeltmesi’ uyarısı ECB'den 'borsa düzeltmesi' uyarısı 17 Kasım 2025 15:21
Borsada yatırımcı sayısındaki gerileme sürüyor: Bir haftada 57 bini aşkın kayıp Borsada yatırımcı sayısındaki gerileme sürüyor: Bir haftada 57 bini aşkın kayıp 17 Kasım 2025 14:22
Petrol fiyatları Rusya’nın liman faaliyetiyle geriledi Petrol fiyatları Rusya'nın liman faaliyetiyle geriledi 17 Kasım 2025 14:15
Altın mevduatı iki katına çıktı Altın mevduatı iki katına çıktı 17 Kasım 2025 14:11
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 17 Kasım 2025 13:51
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler