CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor

Çin'de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor

Çin'de gayrimenkul sektöründeki borç problemleri ve yatırımlardaki azalmaya paralel konut fiyatlarındaki süregelen düşüş temmuzda da devam etti.

Oluşturma Tarihi 15 Ağustos 2025 14:59

Son Güncelleme Tarihi 15 Ağustos 2025 15:37

Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı konut fiyat endeksine göre, Temmuz 2025'te ülkedeki büyük ve orta ölçekli 70 kentte yeni ve ikinci el konut fiyatları geriledi.

Yeni konut fiyatları, "birinci kuşak kentler" olarak tanımlanan 4 megakent Pekin, Şanghay, Guangcou ve Şıncın'da yıllık yüzde 1,1, "ikinci kuşak" olarak tanımlanan 31 büyük ölçekli kentte yüzde 2,8 ve "üçüncü kuşak" olarak tanımlanan 35 orta ölçekli kentte ise yüzde 4,2 geriledi.

İkinci el konut fiyatları da birinci kuşak kentlerde yıllık yüzde 3,4, ikinci kuşak kentlerde yüzde 5,6 ve üçüncü kuşak kentlerde yüzde 6,4 düştü.

Fiyat düşüşlerinin tüm kategorilerde, geçen aylara göre kısmen yavaşladığı gözlendi.

Çin'de gayrimenkul sektöründe yatırımlar ve konut satışlardaki düşüş eğilimi de sürüyor. Ülkede gayrimenkul yatırımları 2025'in ilk 7 ayında geçen yılın aynı döneminde kıyasla yüzde 12 gerilerken yeni konut satışları alan ölçüsü bakımından yüzde 4 azaldı.

YENİ KONUT FİYATLARI 26 AYDIR DÜŞÜYOR

Ülkede yeni konut fiyatları 26 aydır geriliyor. Hükümetin son aylarda piyasayı canlandırmaya yönelik attığı teşvik adımlarının beklenen etkiyi yaratmadığı gözleniyor.

Çin'de gayrimenkul sektörü ve emlak piyasasında Kovid-19 salgını ile başlayan daralma hala konut fiyatlarını baskılıyor.

Ülkede gayrimenkul yatırımları, 2023'te yüzde 9,6, 2024'te yüzde 10,6 azalmıştı.

Merkezi hükümet, konut piyasasını canlandırmak üzere kredi faizlerini ve asgari peşinat ödemelerini düşürürken yerel yönetimler, konut satışlarını teşvik için satış vergilerinin azaltılmasından düzenlemelerin gevşetilmesine ve satışların sübvanse edilmesine kadar birçok politika tedbirini açıklamıştı.

İlginizi Çekebilir
ABD’nin ticari ham petrol stokları arttı ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı 14 Ağustos 2025 09:23
Avustralya işgücü piyasasında sıkılaşma sürüyor Avustralya işgücü piyasasında sıkılaşma sürüyor 14 Ağustos 2025 09:23
İngiltere konut piyasası ivme kaybetti İngiltere konut piyasası ivme kaybetti 14 Ağustos 2025 09:21
Trump, Biden’ın rekabeti teşvik eden kararnamesini iptal etti Trump, Biden'ın rekabeti teşvik eden kararnamesini iptal etti 14 Ağustos 2025 09:19
Trump’ın, Putin’le görüşmesi sonuçsuz kalırsa Rus ekonomisi çökecek Trump'ın, Putin'le görüşmesi sonuçsuz kalırsa Rus ekonomisi çökecek 13 Ağustos 2025 15:16
Çin, AB’nin yaptırımlarına karşı Litvanya’daki iki bankayı yasakladı Çin, AB'nin yaptırımlarına karşı Litvanya'daki iki bankayı yasakladı 13 Ağustos 2025 11:58
Türkiye’den İspanya’ya ihracatta temmuz ayı rekoru Türkiye’den İspanya’ya ihracatta temmuz ayı rekoru 13 Ağustos 2025 11:30
Trump’ın tarifeleri ABD bütçesine milyarlarca dolar kazandırdı Trump'ın tarifeleri ABD bütçesine milyarlarca dolar kazandırdı 13 Ağustos 2025 11:16
Brent petrolün varili 65,64 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 65,64 dolardan işlem görüyor 13 Ağustos 2025 09:52
Japon imalatçıların ekonomiye güvenleri arttı Japon imalatçıların ekonomiye güvenleri arttı 13 Ağustos 2025 09:02
Avustralya’da ücret artış hızı yavaşladı Avustralya'da ücret artış hızı yavaşladı 13 Ağustos 2025 08:59
Trump, Goldman Sachs’ı yanlış değerlendirmekle suçladı Trump, Goldman Sachs'ı yanlış değerlendirmekle suçladı 13 Ağustos 2025 08:57
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler