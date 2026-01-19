CANLI BORSA
Çin'de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor

Çin'de gayrimenkul yatırımları ve konut satışlarındaki azalmaya bağlı olarak konut fiyatlarındaki düşüş 2025'in son ayında da devam etti.

AA

Oluşturma Tarihi 19 Ocak 2026 13:43

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı konut fiyat endeksine göre, Aralık 2025'te ülkedeki büyük ve orta ölçekli kentlerin çoğunda yeni ve ikinci el konut fiyatları geriledi.

Yeni konut fiyatları, "birinci kuşak kentler" olarak tanımlanan Pekin, Şanghay, Guangcou ve Şıncın'da yıllık yüzde 1,7, "ikinci kuşak"taki 31 büyük ölçekli kentte yüzde 2,5, "üçüncü kuşak"taki 35 orta ölçekli kentte yüzde 3,7 azaldı. Ülkenin en büyük nüfusa sahip kenti Şanghay, yüzde 4,8 artışla birinci kuşak kentler arasında istisna oluşturdu.

İkinci el konut fiyatları ise birinci kuşak kentlerde yıllık yüzde 7, ikinci ve üçüncü kuşak kentlerde yüzde 6 geriledi.

YENİ KONUT FİYATLARI, NİSAN 2022'DEN BERİ GERİLİYOR

Çin'de yeni konut fiyatları, Nisan 2022'den bu yana geriliyor. Kovid-19 salgını sonrası emlak piyasasındaki daralma ve gayrimenkul sektöründe ortaya çıkan borç problemleri konut fiyatları üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.

Ülkede 2023'te yüzde 9,6, 2024'te yüzde 10,6 azalan gayrimenkul yatırımları, 2025'te yüzde 17,2 gerilerken yeni konut satışları metrekare bazında yüzde 8,7 azaldı.

Merkezi hükümet, konut piyasasını canlandırmak üzere kredi faizlerini ve asgari peşinat ödemelerini düşürürken yerel yönetimler, konut satışlarını teşvik için vergilerin azaltılmasından düzenlemelerin gevşetilmesine ve satışların sübvanse edilmesine kadar birçok politika tedbirini devreye almıştı. Söz konusu adımların henüz genel eğilimi değiştiremediği gözleniyor.

