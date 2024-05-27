Çin'de sanayi şirketlerinin karları arttı

Pekin'in teşvik tedbirlerinin etkisini göstermeye başlaması ve Çin ürünlerine yönelik dış talebin iyileşmesiyle Çin'in sanayi şirketlerinin karı Nisan ayında yükselerek bir önceki aya göre düşüşünü tersine çevirdi.



Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) verilerine göre, Çin'deki sanayi şirketlerinin karları Nisan ayında bir önceki yıla göre %4,0 arttı. Mart ayında %3,5'lik düşüş yaşanmıştı.

"İÇ EFEKTİF TALEP YETERSİZ KALMAYA DEVAM EDİYOR"

Çin'deki sanayi firmalarının karları Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %4,3 arttı ve ilk çeyrekteki %4,3'lük artışa göre değişiklik göstermedi.

NBS istatistikçisi Wei Ning yaptığı ayrı bir açıklamada, "İç efektif talep yetersiz kalmaya devam ederken, dış ortam hala karmaşık ve şiddetli" dedi ve sanayi karlarındaki iyileşme için temelin sağlamlaştırılması gerektiğini belirtti.

NBS verilerine göre, Ocak-Nisan döneminde devlete ait şirketlerin karı %2,8 düşerken, yabancı şirketler %16,7, özel sektör şirketleri ise %6,4 artış kaydetti.