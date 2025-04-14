Çin'de yeni krediler beklentilerin üzerinde toparlandı

Çin yönetiminin, ABD'nin gümrük vergilerinin vurduğu ekonomiyi daha güçlü mali destekle desteklemek için harekete geçmesiyle, Çin'de yeni krediler Mart ayında beklenenden daha fazla toparlandı.

The Wall Street Journal'ın Çin Merkez Bankası tarafından yayınlanan verilere dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Çin'deki bankalar tarafından verilen yeni yuan kredileri Şubat ayındaki 1,01 trilyon yuan ve bir yıl önceki 3,09 trilyon yuan seviyesinden Mart ayında 3,64 trilyon yuan seviyesine yükseldi.

The Wall Street Journal'ın anketine katılan ekonomistler geçen ay yeni kredilerin 3 trilyon yuan olacağını tahmin ediyordu.

Banka dışı finansmanı da içeren daha geniş bir ölçüt olan toplam sosyal finansman, Şubat ayındaki 2,23 trilyon yuan'dan Mart ayında 5,89 trilyon yuan'a yükseldi. Bu arada, para arzının en geniş ölçütü olan M2, Mart ayında bir önceki yıla göre %7,0 artarak Ocak ayı ile aynı hızda ve %7,1'lik genişleme yönündeki piyasa beklentilerinin biraz altında gerçekleşti.

Goldman Sachs ekonomistleri, "Devlet tahvili ihracı mevsimselliğin ima ettiğinden daha güçlü kaldı ve önden yüklemeli bir mali gevşemeye işaret etti" dedi. Bu arada, mali mevduatların Mart ayında, muhtemelen hükümetin borç takası programı için tahvil ihracı gelirlerinden yapılan harcamalar nedeniyle gerilediğini de eklediler.

PBOC'ye göre, yerel yönetimler de dahil olmak üzere Çin hükümeti 2025 yılının ilk çeyreğinde tahvil ihracı yoluyla net 3,87 trilyon yuan toplayarak rekor seviyeye ulaştı ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2,52 trilyon yuan artış kaydetti.

Sadece Mart ayında net devlet tahvili finansmanı yaklaşık 1,5 trilyon yuana ulaşarak son yılların en yüksek seviyesine çıkarken, Pekin dış belirsizliklerin arttığı bu yıl mali harcamaları daha hızlı bir şekilde önden yükleme sözü verdi.