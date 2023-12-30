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Çin'de yılbaşı tatilinde 1,56 milyon sınır aşırı seyahat bekleniyor

Çin'de Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan karantina tedbirleri ve sınır kontrollerin kaldırılmasından sonraki ilk yılbaşı tatilinde 1,56 milyon sınır aşırı seyahat yapılacağı tahmin ediliyor.

Oluşturma Tarihi 30 Aralık 2023 08:56

Son Güncelleme Tarihi 30 Aralık 2023 08:56

Çin Ulusal Göçmenlik İdaresinden yapılan açıklamaya göre, üç gün sürecek yılbaşı tatilinde sınır kontrol noktalarındaki giriş ve çıkışların sayısının, 2019'daki salgın öncesi seviyenin yüzde 90'ına ulaşacağı öngörülüyor.

Tatil boyunca havaalanları, limanlar ve sınır kapılarından geçişlerin toplamda 1,56 milyona ulaşması bekleniyor.

Çin, Kovid-19 salgının başlamasının ardından tüm vizeleri iptal ederek sınırlarını dış dünyaya kapatmasının ardından bu yıl 8 Ocak'ta, Kovid-19'u "A kategorisi salgın hastalık" olarak ele almaya son vererek Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası uyarınca uygulanan seyahat kısıtlamalarını kaldırmış, sınırlarını yeniden açmıştı.

Sınır kontrollerinin yıl başından itibaren kaldırılmasına rağmen, ülkeye yurt dışından gelenlerin sayısı halen Kovid-19 öncesi seviyeye ulaşabilmiş değil. Yurt dışından gelenlerin sayısı bu yılın ilk 6 ayında, 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 70 daha azdı.

Pekin yönetiminin, ekonomik toparlanmadaki kırılganlığa karşı turizmi canlandırmak, yurt dışı ile iş bağlantıları ve ticari alışverişleri artırmak üzere vize muafiyeti ve yabancılara yönelik diğer kolaylaştırıcı düzenlemelere yöneldiği gözleniyor.

Çin Gümrükler Genel İdaresi, 17 Kasım'da 54 ülkenin vatandaşlarına üçüncü ülkeye geçişlerinde vize alma zorunluluğunu kaldırmıştı.

Öte yandan 24 Kasım'da, Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya, İspanya ve Malezya'nın olduğu 6 ülkenin vatandaşlarına tek taraflı olarak bir yıl boyunca 15 günlük vizesiz giriş imkanı getirilmişti.

Çin, halihazırda 18 ülkeye standart pasaport sahipleri için karşılıklı vize muafiyeti uyguluyor. Aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke ile de diplomatik, özel ve hizmet pasaportu sahipleri için karşılıklı vize muafiyeti bulunuyor.

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