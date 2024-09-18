Çin'de zorunlu karşılık oranlarında indirim beklentileri yükseliyor

China Securities Journal muhabirleri, geçtiğimiz günlerde Çin Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık oranı indirimleri için hala yer olduğuna dair olumlu bir sinyal verdiğini belirtirken, sektör uzmanlarının, Çin MB'nin destekleyici bir para politikasına bağlı kalmaya devam edeceğini ve yüksek kaliteli ekonomik kalkınmayı daha etkin bir şekilde destekleyeceğini söylediler.

Orient Securities'in baş makro analisti Wang Qing, China Securities'e yaptığı değerlendirmede, "Makul bir likidite bolluğunu daha iyi korumak ve bankaları kredi büyümesinin istikrarını ve sürdürülebilirliğini artırmaya yönlendirmek için para politikası konjonktür karşıtı ayarlamaları artırabilir ve bu yıl yüksek olasılıkla yeni bir zorunlu karşılık indirimi uygulanması bekleniyor. Zorunlu karşılık indirimleri için yer ve gereklilik var. Yılın başında zorunlu karşılık oranında yapılan indirimin politika etkisi hala kendini göstermeye devam ediyor. Şu anda finansal kuruluşların ortalama yasal rezerv oranı yaklaşık %7 ve hala biraz yer var" dedi.

Wang Qing, alan açısından bakıldığında, %5 zorunlu karşılık oranı uygulayan bazı yasal finansal kuruluşların önceki birkaç zorunlu karşılık oranı indiriminde zorunlu karşılık oranını düşürmediği göz önüne alındığında, bunun %5'in mevcut zorunlu karşılık oranının alt sınırı olduğu anlamına gelebileceğini, dolayısıyla zorunlu karşılık oranı indirimleri için hala 2 puanlık bir alan olduğunu söyledi.

Guangkai Baş Endüstri Araştırma Enstitüsü'nde kıdemli bir araştırmacı olan Liu Tao, ülkenin bankacılık sistemindeki mevduat ve kredilerin büyümesinin aynı zamanda zayıf olduğunu ve bankanın mevduat-kredi farkının daralmaya devam ettiğini, bunun da bankalar üzerinde istikrarlı bir şekilde çalışmaları ve reel ekonomiye daha iyi hizmet etmeleri için belirgin bir baskıya neden olduğunu söyledi.

Everbright Securities'de finans sektörünün baş analisti olan Wang Yifeng, merkez bankasının orta ve uzun vadeli likiditeyi serbest bırakmak ve finansal kurumları "yenilemek" için zorunlu karşılık oranını her altı ayda bir düşürnmesi gerektiğini söyledi

Zorunlu karşılık oranı en son bu yılın Şubat ayı başında indirilmişti.