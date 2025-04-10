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Çin'den ABD'ye "ticaret savaşına sonuna kadar yanıt vereceğiz" mesajı

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal ürünlere gümrük tarifesini yüzde 125'e yükseltmesinin ardından tırmanan gerilimde geri adım atmayacağı mesajını verdi.

Oluşturma Tarihi 10 Nisan 2025 11:56

Son Güncelleme Tarihi 10 Nisan 2025 11:59

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, başkent Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Trump'ın en son tarife artışı ve Çin'in buna karşı tutumunun ne olacağına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çin'in bu konuda baskıya boyun eğmeyeceğini vurgulayan Sözcü Lin, "Eğer ABD, Çin'in, ABD'nin ve uluslararası toplumun çıkarlarını umursamıyorsa, bir tarife savaşı ve ticaret savaşı yürütmeye kararlıysa, Çin sonuna kadar yanıt verecek." dedi.

Lin, ABD'nin hala Çin'e karşı tarifeleri istismar ettiğini belirterek, "Çin böyle hegemonik ve zorbaca hamleleri kabul etmeyecek. Baskı, tehdit ve şantaj Çin ile anlaşmanın doğru yolları değil." ifadesini kullandı.

ABD'nin bencil çıkarlarını uluslararası toplumun genelinin çıkarlarının karşısına koyduğunu, dünya ülkelerinin meşru haklarını ihlal ederek kendi hegemonik çıkarlarına hizmet ettiğini savunan Lin, "Çin halkının meşru haklarından ve çıkarlarından mahrum bırakılmasını, uluslararası ticaret kurallarının ve çok taraflı ticaret sisteminin altının oyulmasını oturup izlemeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Lin, ABD gerçekten müzakere istiyorsa eşitlik, saygı ve karşılıklı faydaya yönelik bir tavır sergilemesi gerektiğini kaydetti.

TRUMP'IN "KARŞILIKLI TARİFE" ARTIŞI VE ÇİN'İN TEPKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da "karşılıklı tarifeler" kapsamında Çin'e yüzde 34 ek gümrük tarifesi getireceğini açıklamıştı.

Çin, ABD'nin tarife artışına tepki göstermiş, yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu.

Başkan Trump da buna karşılık, Çin'in karşılıklı tarifelere misilleme olarak getirdiği yüzde 34 ek tarife artışını geri çekmediği takdirde yüzde 50 ek tarife daha getireceğini ve Çin ile planlanan görüşmeleri iptal edeceğini bildirmişti.

Yeni tarife artışıyla ABD'nin Çin'den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesi yüzde 104'e çıkmıştı.

Çin, Trump'ın ek tarife tehdidine de aynı oranda karşılık vererek ABD'den ithal ürünlere gümrük tarifesini yüzde 84'e yükselttiği ilan etmişti.

Trump da buna karşılık gümrük tarifesini yüzde 125'e çıkardığını duyurmuştu.

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