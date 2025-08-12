Çin'den gümrük vergisi açıklaması

CANLI BORSA
Çin Dışişleri Bakanlığı, ülkesinin ABD ile ikili ilişkiler ve ticari sorunların çözümüne yönelik tutumunun ‘tutarlı ve net’ olduğunu bildirdi.

Oluşturma Tarihi 12 Ağustos 2025 15:21

Çin ve ABD, karşılıklı olarak uyguladıkları gümrük vergisi tedbirlerinin askıya alınma süresini 90 gün daha uzatma kararı aldı. ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili olarak imzaladığı kararnamede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde ticari karşılıklılık eksikliğini gidermek ve bu durumun yarattığı ulusal ekonomik güvenlik sorunlarını çözmek amacıyla Çin ile diyaloğu sürdüreceklerini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, bugün başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında gümrük vergisiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Lin, Çin Ticaret Bakanlığı'nın Stockholm'da gerçekleştirilen ticari görüşmeler hakkında brifing verdiğini hatırlatarak, "Çin tarafının, Çin-ABD ikili ilişkileri ile ticari sorunlar konusundaki tutumu her zaman tutarlı ve nettir" dedi.

