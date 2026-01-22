Çin’den gümüş sevkiyatında 16 yıllık rekor

Yatırımcıların, Çin'in ihracat lisanslarına ilişkin uygulamalarının rutin bir uzatımına dair endişeleri, fiyatların tarihi zirvelere tırmanmasında etkili oldu. Ancak önde gelen ihracatçılar, sevkiyatlarda kayda değer bir değişim yaşanmadığını ifade etti.

Uzmanlar, ihracatın önemli bir kısmının mevcut işleme ticareti düzenlemeleri çerçevesinde yapıldığını vurguluyor. Rekor düzeydeki ihracat hacminin ise esas olarak rafinaj kapasitesindeki artıştan kaynaklandığı belirtiliyor. Piyasadaki tedirginliğin, özellikle Hindistan'da yayılan çevrim içi söylentiler ve yanlış algılar nedeniyle daha da arttığına dikkat çekiliyor.

Jinrui Futures Co. analisti Zijie Wu, gümüş ihracatının büyük bölümünün halen geçerli işleme ticareti kurallarına tabi olduğunu belirtti. Wu, sevkiyatların çoğunun ithalatı katma değer vergisinden muaf tutan yeniden ihracat modelleri üzerinden gerçekleştirildiğini ifade ederek, ihracatı ciddi biçimde sınırlayacak adımların geniş kapsamlı vergi muafiyetlerinin kaldırılmasını gerektireceğinin altını çizdi.