Çin’den Yuana fren sinyali

Çin Merkez Bankası, doların son dönemde zayıflamasıyla birlikte yuanın hızlı değer kazanmasını sınırlamak amacıyla dolar/yuan günlük referans kurunu 7 seviyesinin altına çekti. Bu adım, bankanın para birimindeki yükseliş hızını kontrol altında tutma niyetine işaret ediyor.

Aralık ayı başından bu yana Merkez Bankası, günlük referans kuru piyasa beklentilerinin altında belirleyerek daha temkinli bir duruş sergiliyor. Yetkililer, doların gerilemesi ve sermaye girişlerinin yarattığı olumlu havaya paralel olarak yuanın kademeli biçimde güçlenmesine izin verirken, bu sürecin ihracatçılar üzerinde baskı oluşturmasını ya da ani sermaye çıkışlarını tetiklemesini engellemeyi hedefliyor.

Australia & New Zealand Banking Group Asya Araştırmaları Başkanı Khoon Goh, bu yaklaşımı "Yetkililer, yuanın mevsimsel olarak güçlü olduğu bir dönemde sert bir değerlenmenin önüne geçmek istiyor. Burada amaç yükselişi durdurmak değil, artışın hızını yönetmek" sözleriyle değerlendirdi.

Yuan, Aralık ayında hem onshore hem de offshore piyasalarda psikolojik 7 dolar seviyesini aşarak yükseliş kaydetti. Son bir ayda dolar karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kazanan yuan, Asya'daki birçok para birimini geride bıraktı. Çin'in 1,2 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaşan ticaret fazlası, sermaye dönüşleri ve bölge hisse senetlerine yönelik iyimserlik, para biriminin güçlenme potansiyelini destekliyor.

Öte yandan onshore yuan, Asya işlemlerinde bugün yüzde 0,1 düşüşle 6,9650 seviyesinden işlem gördü.