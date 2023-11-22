Çin'e ekonomik büyüme hedefleri önerilecek

Oluşturma Tarihi 22 Kasım 2023 09:15
Son Güncelleme Tarihi 22 Kasım 2023 09:15
Reuters'in özel haberine göre, Çin hükümetinin yedi danışmanından beşi, bu yılki hedefle eşleşen %5 civarında bir hedefi tercih ettiklerini söyledi. Danışmanlardan biri %4,5'lik bir hedef önerirken, diğeri %5,0-5,5 aralığını önerdi.
Öneriler önümüzdeki ay Komünist Parti'nin yıllık Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'nda tartışılmaları planlanıyor.
Kabaca %5'lik bir büyüme hedefini savunan bir hükümet ekonomisti olan Yu Yongding Reuters'e verdiği demeçte, "Toplam talebi canlandırmak için genişlemeci maliye ve para politikası benimsememiz gerekiyor" dedi.
Bütçe açığının ekonomik çıktının %4'ünü aşmasını da savunan Yu, "Şirketlerin güveni toparlanmadığı için kurumsal yatırım talebi güçlü olmayacak, bu nedenle altyapı yatırımlarını genişletmemiz gerekiyor" diye ekledi.