Çin'e ekonomik büyüme hedefleri önerilecek

Reuters'in özel haberine göre, Çin hükümetinin yedi danışmanından beşi, bu yılki hedefle eşleşen %5 civarında bir hedefi tercih ettiklerini söyledi. Danışmanlardan biri %4,5'lik bir hedef önerirken, diğeri %5,0-5,5 aralığını önerdi.

Öneriler önümüzdeki ay Komünist Parti'nin yıllık Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'nda tartışılmaları planlanıyor.

Kabaca %5'lik bir büyüme hedefini savunan bir hükümet ekonomisti olan Yu Yongding Reuters'e verdiği demeçte, "Toplam talebi canlandırmak için genişlemeci maliye ve para politikası benimsememiz gerekiyor" dedi.

Bütçe açığının ekonomik çıktının %4'ünü aşmasını da savunan Yu, "Şirketlerin güveni toparlanmadığı için kurumsal yatırım talebi güçlü olmayacak, bu nedenle altyapı yatırımlarını genişletmemiz gerekiyor" diye ekledi.