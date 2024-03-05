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Çin'in büyüme hedefi belli oldu

Çin 2024 için büyüme hedefini yüzde 5 olarak belirledi.

Oluşturma Tarihi 05 Mart 2024 09:28

Son Güncelleme Tarihi 05 Mart 2024 09:28

Çin'in 2024 yıl için ekonomik büyüme hedefini bir önceki yıla göre değiştirmeyerek %5'te tuttu. Ekonomistler bu hedefin zorluklar arttıkça daha fazla politika desteği gerektireceğini söylüyor.

Salı günü ülkenin yıllık yasama oturumunun başlangıcında Başbakan Li Qiang tarafından açıklanan bu yılki hedef, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın Çin'in bu yılki büyümesine ilişkin tahminlerinden daha yüksek.

Belirlenen hedef, Çinli liderlerin ülkenin geleceğine ilişkin yaygın bir karamsarlığın yaşandığı bir dönemde ekonomiyi tersine çevirme becerileri konusunda kendilerine güvendiklerini göstermekte.

Bazı ekonomistler ve dış gözlemciler Çin'in resmi verilerinin doğruluğunu sorgulasa da, hükümetin büyüme hedefi Pekin'in ekonominin gidişatına ilişkin iyimserliğinin ve ticari faaliyetleri canlandırma isteğinin bir işareti olarak yakından izleniyor.

Ekonomistler, Batı ile artan jeopolitik gerilimlerin yanı sıra uzun süren emlak çöküşü, süregelen deflasyonist baskılar ve cansız tüketici talebi gibi Pekin'in karşı karşıya olduğu zorluklar göz önüne alındığında, bu yıl %5 civarında bir büyümeyi gerçekleştirmenin kolay olmayacağını söylüyor. Çin'in fabrikaları, başta elektrikli araçlar ve güneş panelleri olmak üzere, iç ekonomisinin kaldırabileceğinden daha fazla ürün ürettikçe ticari sürtüşmeler bu yıl daha da artacak gibi görünüyor.

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