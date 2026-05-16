Çin'in cari fazlası ilk çeyrekte 184 milyar doları aştı

Çin'de cari işlemler dengesinin, bu yılın ilk çeyreğinde 184,1 milyar dolar fazla verdiği bildirildi.

AA

Oluşturma Tarihi 16 Mayıs 2026 08:37

Çin'de cari işlemler dengesi, 2026 yılının ilk çeyreğinde 184,1 milyar dolar fazla verdi. Çin Devlet Döviz Takas İdaresi'nin (SAFE) açıkladığı ön verilere göre, ülkenin dış ticaret performansı güçlü seyrini sürdürdü.

Ocak-Mart döneminde mal ticaretinden kaynaklanan fazla 247,4 milyar dolar olurken, hizmet ticaretinde 59,6 milyar dolar açık kaydedildi. Aynı dönemde yatırım gelirlerinde 7,5 milyar dolarlık açık oluşurken, cari transferler kaleminde ise 3,9 milyar dolar fazla verildi.

Böylece mal ticaretindeki güçlü görünüm, hizmetler ve yatırım tarafındaki açıkları dengeleyerek cari işlemler hesabının artıda kalmasını sağladı.

Çin ekonomisi geçen yıl da yüksek cari fazla performansı sergilemiş, 2025 genelinde cari işlemler fazlası 735 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

