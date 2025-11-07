CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'in döviz rezervi 3,3 trilyon dolara çıktı

Çin'in döviz rezervi 3,3 trilyon dolara çıktı

Çin'in döviz rezervlerinin değerinin, ekim ayında 3 trilyon 343 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Oluşturma Tarihi 07 Kasım 2025 14:43

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Ekim 2025 dönemine ilişkin döviz rezervi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin döviz rezervlerinin değeri, ekim ayı sonunda bir önceki aya göre yüzde 0,14 arttı.

Eylül ayına kıyasla 4,7 milyar dolar artış gösteren rezervlerin toplam değeri ise 3 trilyon 343 milyar dolara ulaştı.

İdareden yapılan açıklamada, ekim ayında ABD doları endeksinin ve küresel finansal varlık fiyatlarının genel olarak yükseldiği, döviz rezervlerindeki artışın takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 06 Kasım 2025 13:17
Kuveyt açıkladı: Körfez-Avrupa ticari işbirliği hacmi 150 milyar avroyu geçti Kuveyt açıkladı: Körfez-Avrupa ticari işbirliği hacmi 150 milyar avroyu geçti 06 Kasım 2025 13:01
Brezilya’daki BM müzakerelerinin gündemi ’iklim finansmanı’ oldu Brezilya’daki BM müzakerelerinin gündemi 'iklim finansmanı' oldu 06 Kasım 2025 11:10
Powell Aralık’ta faiz indirecek mi? Fed üyesinden piyasalar için ’sürpriz’ çıkış Powell Aralık'ta faiz indirecek mi? Fed üyesinden piyasalar için 'sürpriz' çıkış 06 Kasım 2025 10:50
Almanya’da sanayi üretimi geriledi Almanya'da sanayi üretimi geriledi 06 Kasım 2025 10:21
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 06 Kasım 2025 10:02
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 06 Kasım 2025 10:01
Brent petrolün varili 63,68 dolar Brent petrolün varili 63,68 dolar 06 Kasım 2025 09:46
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 06 Kasım 2025 09:30
Küresel endeks sağlayıcısı MSCI, endekslerde değişikliğe gitti Küresel endeks sağlayıcısı MSCI, endekslerde değişikliğe gitti 06 Kasım 2025 09:19
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor Küresel piyasalar pozitif seyrediyor 06 Kasım 2025 09:05
Japonya’da reel ücretlerdeki düşüş 9 aydır sürüyor Japonya'da reel ücretlerdeki düşüş 9 aydır sürüyor 06 Kasım 2025 08:47
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler