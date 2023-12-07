CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'in ihracatı 6 ay sonra ilk kez arttı

Çin'in ihracatı 6 ay sonra ilk kez arttı

Çin'in ihracatı son altı ayda ilk kez artış gösterdi. Kasım ayında ihracat bir önceki yıla göre yüzde 0,5 arttı.

Oluşturma Tarihi 07 Aralık 2023 09:24

Son Güncelleme Tarihi 07 Aralık 2023 09:24

Çin'de ihracat son altı ayda ilk kez artış gösterdi. Kasım ayında ihracat bir önceki yıla göre yüzde 0,5 arttı. Ekonomistler, Ekim ayında %6,4 oranında düşün ihracatın Kasım ayında da yüzde 1,1 düşmesini bekliyorlardı.

İthalat ise Ekim ayındaki yüzde 3,0'lık artışın ardından Kasım ayında 0,6 düştü. Ekonomistler ithalatın yüzde 3,3 arttığını tahmin ediyorlardı.

Kasım ayında ticaret dengesi 58,0 milyar dolar olan beklentilerin üzerinde, 68,39 milyar dolar fazla verdi.

İlginizi Çekebilir
Çin kamu bankalarından yuana destek Çin kamu bankalarından yuana destek 06 Aralık 2023 09:30
Yellen’den dikkat çeken resesyon açıklaması: İşaret yok Yellen'den dikkat çeken resesyon açıklaması: İşaret yok 06 Aralık 2023 09:27
Avustralya ekonomisi beklentilerin altında büyüdü Avustralya ekonomisi beklentilerin altında büyüdü 06 Aralık 2023 09:24
Yellen: Ukrayna’nın yenilmesinin sorumlusu ABD olur Yellen: Ukrayna'nın yenilmesinin sorumlusu ABD olur 06 Aralık 2023 09:21
BOJ üyesi: Japonya deflasyondan uzaklaşmada ilerleme gösterdi BOJ üyesi: Japonya deflasyondan uzaklaşmada ilerleme gösterdi 06 Aralık 2023 09:17
API petrol stoklarında hafif artış yaşandı API petrol stoklarında hafif artış yaşandı 06 Aralık 2023 09:13
JPMorgan’ın fonu Türk Eximbank’tan tahvil alımı yaptı JPMorgan'ın fonu Türk Eximbank'tan tahvil alımı yaptı 06 Aralık 2023 09:10
S&P Çin’in kredi notu ve görünümünde değişikliğe gitmedi S&P Çin'in kredi notu ve görünümünde değişikliğe gitmedi 06 Aralık 2023 09:08
Japonya’da imalat sektörünün ekonomiye güveni iyileşiyor Japonya'da imalat sektörünün ekonomiye güveni iyileşiyor 06 Aralık 2023 09:03
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 06 Aralık 2023 10:02
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 06 Aralık 2023 13:23
BlackRock ve Bitwise SEC’e yaptıkları spot Bitcoin ETF başvurularını güncellediler BlackRock ve Bitwise SEC'e yaptıkları spot Bitcoin ETF başvurularını güncellediler 06 Aralık 2023 08:57
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.001,04
%0,1035
ALTIN
1.000,69
%0,0691
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
997,77
%-0,2235
EURO
978,31
%-2,1689
ALTIN
1.004,86
%0,4858
DOLAR
970,54
%-2,9465
BORSA
995,22
%-0,4777
EURO
1.023,00
%2,2995
ALTIN
1.013,65
%1,3651
DOLAR
1.019,35
%1,9345
BORSA
1.024,59
%2,459
EURO
1.748,80
%74,88
ALTIN
1.544,70
%54,4698
DOLAR
1.584,39
%58,4394
BORSA
1.581,48
%58,1478
EURO
BİST En Aktif Hisseler