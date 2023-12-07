Çin'in ihracatı 6 ay sonra ilk kez arttı

Çin'de ihracat son altı ayda ilk kez artış gösterdi. Kasım ayında ihracat bir önceki yıla göre yüzde 0,5 arttı. Ekonomistler, Ekim ayında %6,4 oranında düşün ihracatın Kasım ayında da yüzde 1,1 düşmesini bekliyorlardı.

İthalat ise Ekim ayındaki yüzde 3,0'lık artışın ardından Kasım ayında 0,6 düştü. Ekonomistler ithalatın yüzde 3,3 arttığını tahmin ediyorlardı.

Kasım ayında ticaret dengesi 58,0 milyar dolar olan beklentilerin üzerinde, 68,39 milyar dolar fazla verdi.