Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in faiz artırımlarında bir değişikliğe veya bir ara vermeye yakın olduğunu düşünmediğini söyledi.

Financial Times'a konuşan Mester, faiz artırımlarına bir ara verilmesinin gündeme gelebilmesi için, "Ekim ayın TÜFE raporundaki gibi iyi rakamları daha birçok kez görmeliyim ve enflasyonda daha fazla yavaşlama, belki de çekirdek hizmet fiyatlarında bir düşüş olmalı. Aynı zamanda iş gücü piyasasında daha iyi bir denge görmeliyiz" dedi.

Mester konuşmasında enflasyonun gelecek yıl düşeceğini değerlendirdiğini belirmekle birlikte herhangi bir hata yapmaktan kaçınmanın zorunluluk olduğunu vurguladı.