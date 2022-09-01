Dallas Fed Başkanı olarak geçen hafta göreve başlayan Lorie Logan, enflasyon ile mücadelede diğer Fed üyelerine destek verdi ve "Dallas Fed Başkanı ve bir politika yapıcı olarak, bizim bir numaralı önceliğimiz fiyat istikrarını yeniden sağlamak olmalı" diye konuştu.

"ENFLASYONU AŞAĞI GETİRMENİN ÇOK NET ŞEKİLDE ÖNCELİĞİ VAR"

"Enflasyonu aşağı getirmenin çok net şekilde önceliği var çünkü, hane halkları ve işletmeler üzerinde ciddi etkileri ve zorlukları var" diyen Logan, bu ay yapılacak FOMC toplantısında kaç puanlık bir faiz artırımı eğiliminde olduğu konusunda herhangi bir bilgi vermedi.

Fed yetkilileri 40 yılın zirvesindeki enflasyonu dizginlemek için agresif faiz artışı yapıyor. Yetkililer 'acı verici' olsa da faiz artışlarının devam edeceğini belirtiyor. Fed son 2 toplantıda 75'er baz puanlık faiz artışına gitmişti. Başkan Jerome Powell gelecek toplantıda da 75 baz puan artış ihtimalinin verilere bağlı olarak masada olacağını söyledi.