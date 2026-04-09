Demir cevheri fiyatları Çin talep endişeleri ve artan arzla düşüşte!

Demir cevheri fiyatları, Çin’de talep görünümüne dair şüpheler ve artan arz nedeniyle Perşembe günü bir aydan uzun sürenin en düşük seviyelerine geriledi.

Oluşturma Tarihi 09 Nisan 2026 11:06

Çin'in Dalian Emtia Borsası'nda en çok işlem gören kontrat, günlük işlemleri %2,53 düşüşle 750 yuan ($109,78) seviyesinde kapatarak 4 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Mayıs kontratı yerini Eylül kontratına bırakarak en çok işlem gören pozisyona geçti.

Singapur Borsası'nda Mayıs demir cevheri kontratı 0700 GMT itibarıyla %2,86 düşüşle $102,75/ton seviyesinde işlem gördü ve seans içinde $102,1 ile 10 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye ulaştı.

Jinyuan Futures analistleri, yüksek sevkiyatların fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu ve çelik üreticilerindeki düşük kârlılığın talepte yukarı yönlü potansiyeli sınırladığını belirtti.

Ayrıca, Çin'in devlet destekli demir cevheri alıcısı ve küresel madenci BHP arasında 2026 dönemi sözleşmesine dair olası bir anlaşma spekülasyonları da fiyatları baskıladı. Bu durum, limanlardaki spot yüklerin artmasına yol açabilir. Çin Mineral Kaynakları Grubu, 2022'de tedariki merkezi hale getirmek ve madencilerle daha iyi koşullar sağlamak amacıyla kuruldu ve bazı cevher markalarının yerli çelik üreticilerine satışını yasakladı.

BHP'nin yeni CEO'su Brandon Craig, geçtiğimiz ay Çin ile ilişkileri güçlendirmeye odaklanacağını belirtmiş ve Çarşamba günü Çinli alüminyum devi Chinalco'nun başkanıyla bir araya gelmişti.

Çelik üretim girdilerinden koks ve cüruf sırasıyla %3,19 ve %0,66 düşerken, Şanghay Vadeli İşlem Borsası'ndaki çelik göstergeleri yatay seyretti. İnşaat demiri %0,42 düşerken, sıcak hadde sac %0,15 geriledi; tel çubuk %0,04 yükseldi ve paslanmaz çelik %0,39 artış kaydetti.

