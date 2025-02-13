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Deutsche Bank Fed beklentisini koruyor

Deutsche Bank, Fed'in bu yıl faiz indirimi yapmayacağı beklentisini koruyor.

Oluşturma Tarihi 13 Şubat 2025 09:00

Son Güncelleme Tarihi 13 Şubat 2025 09:00

Deutsche Bank'ın ABD ekonomistleri, Ocak ayı TÜFE verilerinin ardından Fed'in 2025 yılında faiz indirimine gitmeyeceği yönündeki görüşlerini korudular.

Deutsche Bank ekonomistleri, baz senaryolarında Mart ayı Fed nokta grafiğinin bu yıl faiz indirimi için daha az eğilim göstereceğini ve Haziran nokta grafiğinin mevcut %4,25'ten %4,5 hedefine kadar kalemle yazılmış indirimleri sileceğini öngördüler.

Faiz artırımının ihtimal dışı olmadığını ancak "çıtanın muhtemelen yüksek olacağını" da belirttiler ekonomistler, faiz artırımı için ilk olarak "işgücü piyasasına yönelik aşağı yönlü risklerin ortadan kalkması" ve ikinci olarak "çekirdek PCE enflasyonunun yıllık bazda %3'e doğru ya da üzerinde hızlanması" gerektiğinri vurguladılar.

Çekirdek PCE Aralık ayına kadar olan 12 aylık dönemde %2,8 oranında artmıştı.

Pantheon'dan Sam Tombs da çekirdek enflasyonda geçen ay görülen yükselişin "ilk bakışta göründüğünden daha az endişe verici" olduğunu ve Fed'in bu yaz bir kesintiye gitmesinin mümkün olduğunu belirtti.

Mevsimsel faktörlerin bir aylık veriyi tahmin etmeyi daha karmaşık hale getirdiğini savunan Tombs, Şubat ayı verilerinin altta yatan eğilimin nasıl geliştiğine dair daha iyi bir fikir vereceğini söyledi.

Tombs, bu ayın sonunda açıklanacak olan PCE göstergesinin Aralık ayındaki %2,8'den Ocak ayında %2,7'ye gerilemesini beklediğini belirtirken, "Beklediğimiz gibi trend önümüzdeki aylarda yavaşlamaya devam ederse, FOMC'nin Haziran ayında politikayı tekrar gevşeteceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

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