Dev bankaların karında beklentilerin üzerinde artış! Morgan ve Goldman bilançolarını açıkladı

Morgan Stanley ve Goldman Sachs, 2025 yılının dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Her iki bankada hisse başına kar artışı kaydetti.

GOLDMAN BEKLENTİLERİ BÜYÜK ÖLÇÜDE AŞTI

Goldman Sachs, hisse başına 14,01 dolar kar açıklayarak, piyasa beklentisi olan 11,67 doları önemli ölçüde aştı. Ancak net gelir 13,45 milyar dolar olarak gerçekleşerek, 13,79 milyar dolarlık tahminlerin altında kaldı.

Bankanın özkaynak karlılığı (ROE) yüzde 16 seviyesinde kaydedildi. Hisse başına defter değeri 357,60 dolara yükseldi. Goldman Sachs yönetimi, 2026'nın ilk çeyreğinde üç aylık temettüsünü hisse başına 4,50 dolara çıkardığını duyurdu.

Dördüncü çeyrekte **yatırım bankacılığı ücret gelirleri 2,58 milyar dolar** olarak açıklandı. **Küresel bankacılık ve piyasalar gelirleri** yüzde 22 artışla 10,41 milyar dolara ulaştı.

MORGAN STANLEY'DEN ÜSTÜN PERFORMANS

Morgan Stanley, 2025 dördüncü çeyreğinde güçlü yatırım bankacılığı performansıyla 4,40 milyar dolar net kar açıkladı. Hisse başına kar 2,68 dolar olarak gerçekleşti ve analist beklentisi olan 2,44 doları aştı. Geçen yılın aynı döneminde kar 3,71 milyar dolar, hisse başına kar ise 2,22 dolar seviyesindeydi.

Toplam gelir 17,9 milyar dolar olarak kaydedildi ve 17,77 milyar dolarlık beklentinin üzerinde geldi.

Kurumsal menkul kıymetler geliri 7,93 milyar dolara ulaştı. Bu kalemde hisse senedi işlem gelirleri 3,67 milyar dolar, sabit getirili ürün gelirleri ise 1,76 milyar dolar oldu.

Yatırım bankacılığı gelirleri** 2,41 milyar dolara yükselerek, geçen yılki 1,64 milyar dolarlık seviyeyi önemli ölçüde aştı.