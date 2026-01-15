CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Dev bankaların karında beklentilerin üzerinde artış! Morgan ve Goldman bilançolarını açıkladı

Dev bankaların karında beklentilerin üzerinde artış! Morgan ve Goldman bilançolarını açıkladı

ABD merkezli bankacılık devleri Morgan Stanley ve Goldman Sachs'ın dördüncü çeyrek bilançoları açıklandı. Goldman Sachs, 2025’in dördüncü çeyreğinde hisse başına karını beklentilerin belirgin şekilde üzerine taşıdı. Morgan Stanley'in net geliri ise 17,89 milyar dolar ile 17,62 milyar dolarlık beklentiyi aştı.

Oluşturma Tarihi 15 Ocak 2026 16:16

Son Güncelleme Tarihi 15 Ocak 2026 16:19

Morgan Stanley ve Goldman Sachs, 2025 yılının dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Her iki bankada hisse başına kar artışı kaydetti.

GOLDMAN BEKLENTİLERİ BÜYÜK ÖLÇÜDE AŞTI

Goldman Sachs, hisse başına 14,01 dolar kar açıklayarak, piyasa beklentisi olan 11,67 doları önemli ölçüde aştı. Ancak net gelir 13,45 milyar dolar olarak gerçekleşerek, 13,79 milyar dolarlık tahminlerin altında kaldı.

Bankanın özkaynak karlılığı (ROE) yüzde 16 seviyesinde kaydedildi. Hisse başına defter değeri 357,60 dolara yükseldi. Goldman Sachs yönetimi, 2026'nın ilk çeyreğinde üç aylık temettüsünü hisse başına 4,50 dolara çıkardığını duyurdu.

Dördüncü çeyrekte **yatırım bankacılığı ücret gelirleri 2,58 milyar dolar** olarak açıklandı. **Küresel bankacılık ve piyasalar gelirleri** yüzde 22 artışla 10,41 milyar dolara ulaştı.

MORGAN STANLEY'DEN ÜSTÜN PERFORMANS

Morgan Stanley, 2025 dördüncü çeyreğinde güçlü yatırım bankacılığı performansıyla 4,40 milyar dolar net kar açıkladı. Hisse başına kar 2,68 dolar olarak gerçekleşti ve analist beklentisi olan 2,44 doları aştı. Geçen yılın aynı döneminde kar 3,71 milyar dolar, hisse başına kar ise 2,22 dolar seviyesindeydi.

Toplam gelir 17,9 milyar dolar olarak kaydedildi ve 17,77 milyar dolarlık beklentinin üzerinde geldi.

Kurumsal menkul kıymetler geliri 7,93 milyar dolara ulaştı. Bu kalemde hisse senedi işlem gelirleri 3,67 milyar dolar, sabit getirili ürün gelirleri ise 1,76 milyar dolar oldu.

Yatırım bankacılığı gelirleri** 2,41 milyar dolara yükselerek, geçen yılki 1,64 milyar dolarlık seviyeyi önemli ölçüde aştı.

İlginizi Çekebilir
Yuan 32 ayın en yüksek seviyesinde! Yuan 32 ayın en yüksek seviyesinde! 15 Ocak 2026 09:12
Bakır ve kalay zirveye yakın! Bakır ve kalay zirveye yakın! 15 Ocak 2026 08:49
Gazprom’dan Avrupa’ya doğal gaz uyarısı: Rezervler dip seviyeye yaklaşıyor Gazprom'dan Avrupa'ya doğal gaz uyarısı: Rezervler dip seviyeye yaklaşıyor 15 Ocak 2026 08:35
ABD, Venezuela petrolünün satışına resmen başladı ABD, Venezuela petrolünün satışına resmen başladı 15 Ocak 2026 08:30
ABD’nin ticari ham petrol stokları arttı ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı 15 Ocak 2026 08:23
IMF: Yapay zekanın ekonomilere etkisini ne belirleyecek? IMF: Yapay zekanın ekonomilere etkisini ne belirleyecek? 15 Ocak 2026 08:02
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 14 Ocak 2026 16:38
ING’den Türkiye için enflasyon beklentisi ING'den Türkiye için enflasyon beklentisi 14 Ocak 2026 16:26
Euro’ya geçiş Bulgaristan borsasını harekete geçirdi Euro’ya geçiş Bulgaristan borsasını harekete geçirdi 14 Ocak 2026 16:22
OPEC’in ham petrol üretimi aralık ayında arttı OPEC'in ham petrol üretimi aralık ayında arttı 14 Ocak 2026 16:11
Jeopolitik krizler nedeniyle Avro Bölgesi’nde büyüme riskleri artıyor Jeopolitik krizler nedeniyle Avro Bölgesi'nde büyüme riskleri artıyor 14 Ocak 2026 15:28
BofA’nın net karı arttı BofA’nın net karı arttı 14 Ocak 2026 15:27
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.347,1900 Değişim 146,18 Son veri saati:
Düşük 12300,4 Yüksek 12446,58
Açılış
43,1922 Değişim 0,0289 Son veri saati:
Düşük 43,1671 Yüksek 43,196
Açılış
50,3336 Değişim 0,1412 Son veri saati:
Düşük 50,3007 Yüksek 50,4419
Açılış
6.408,3040 Değişim 69,488 Son veri saati:
Düşük 6361,898 Yüksek 6431,386
Açılış
125,7615 Değişim 10,0878 Son veri saati:
Düşük 119,9517 Yüksek 130,0395
Açılış
BİST En Aktif Hisseler