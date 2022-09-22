DoubleLine Capital CEO'su Jeffrey Gundlach, ABD ekonomisinin bir resesyonun kıyısında olduğunu savunarak Fed'in faiz artırımını yavaşlatması gerektiğini söyledi.

"FED'İN PARA SIKILAŞTIRMASI EKONOMİYİ RESESYONA SÜRÜKLEYECEK"

CNBC'ye konuşan Gundlach, "Fed bu faiz artırımlarını daha erken yapmalıydı. Para politikasının etkileri biraz gecikmeli görülür. Fed bir süredir para politikasını sıkılaştırıyor. Ancak bu sıkılaştırmaların etkisi bir resesyonun içine birikecek. Bu nedenle Fed'in bu faiz artırımlarını yavaşlatması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"RESESYON OLASILIĞI YÜZDE 75"

"İşsizliğin yukarı gideceğini, bir resesyona doğru gittiğimizi düşünüyorum" diye konuşan Gundlach, "2023 için resesyon olasığının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Olasılık yüzde 75" ifadelerini kullandı.