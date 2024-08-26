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ECB baş ekonomisti enflasyon konusunda uyardı

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) baş ekonomisti Philip Lane, enflasyon hedefinin 'henüz güvende olmadığı' konusunda uyarıda bulundu.

Oluşturma Tarihi 26 Ağustos 2024 09:04

Son Güncelleme Tarihi 26 Ağustos 2024 09:04

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) baş ekonomisti, bankanın enflasyonu yeniden yüzde 2'ye çıkarma hedefinin "henüz güvende olmadığı" konusunda uyarıda bulundu ve faiz oranlarının şimdilik kısıtlayıcı kalması gerektiğini söyledi.

Philip Lane, Jackson Hole'daki yıllık küresel sempozyumunda yaptığı konuşmada, Euro bölgesindeki fiyat baskılarının kontrol altına alınmasında şu ana kadar "iyi bir ilerleme" kaydedildiğini söyledi. Ancak, ECB'nin borçlulara ne kadar rahatlama sağlayabileceği konusunda ihtiyatlı bir ton kullandı.

"Hedefe dönüş henüz kesin değil" diye konuşan Lane, "Parasal duruş, dezenflasyon sürecini hedefe zamanında geri dönüşe doğru yönlendirmek için gerektiği sürece kısıtlayıcı bölgede kalmak zorunda kalacak" dedi.

ECB, Haziran ayında temel mevduat faizini çeyrek puan düşürerek gelişmiş ekonomilerdeki merkez bankaları arasında gevşeme politikasına ilk başlayanlardan biri oldu. Bu neredeyse beş yıldır yapılan ilk hamleydi.

Piyasalar ECB'nin bu yıl faiz oranlarını iki kez daha düşürmesini ve bir sonraki hamlenin Eylül ayında yapılmasını bekliyor.

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